ВТБ и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения ключевыми задачами взаимодействия сторон являются организация комплексного банковского обслуживания ФТС России, подведомственных учреждений и сотрудников службы, а также развитие программ в сфере социального обеспечения и благотворительных инициатив. Кроме того, ВТБ рассмотрит возможность взаимодействия в реализации мероприятий, осуществляемых в рамках государственных программ.

Многолетнее сотрудничество между банком ВТБ и ФТС России будет способствовать реализации комплексной социальной политики в отношении личного состава службы.