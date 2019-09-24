ВТБ разместил 9,5 млрд рублей бюджетных средств Красноярского края
24 сентября 2019
По итогам четырех конкурсов министерства финансов Красноярского края банк ВТБ признан победителем трех отборов на размещение временно свободных средств краевого бюджета в размере 9,5 млрд рублей. Сроки открытия депозитов составят от 35 до 70 дней.
Размещение средств на счетах регионального минфина позволит краевому бюджету получить дополнительное финансирование в размере более 107 млн рублей.
Отбор предложений проводился среди кредитных организаций, имеющих высокую степень финансово-кредитной надежности. По его результатам, между ВТБ и министерством финансов Красноярского края было подписано генеральное соглашение, определяющее условия взаимодействия по размещению средств бюджета. Документ предоставляет банку право участвовать в отборе заявок на заключение договоров депозита.
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «В стратегических задачах ВТБ — дальнейшее повышение уровня удовлетворенности работы клиентов с банком, в первую очередь за счет комплексного подхода к решению финансовых вопросов, а также развития цифровых платформ коммуникаций. Мы готовы предоставить самые современные инструменты управления денежными средствами как региональным компаниям, так и субъектам федерации. Победа в конкурсе краевого министерства финансов для нас важна, и мы надеемся, что сотрудничество с Красноярским краем позволит придать новый импульс развитию ВТБ в регионе».