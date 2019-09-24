Дирекцию частного капитала ПСБ возглавила Наталья Капинос

Наталья Капинос возглавила дирекцию частного капитала ПСБ. В ПСБ она будет отвечать за бизнес-направление по обслуживанию премиальных частных клиентов. В числе основных ее задач на посту директора дирекции частного капитала ПСБ — развитие региональной сети private-banking ПСБ, повышение качества обслуживания VIP-клиентов, оптимизация продуктовой линейки, а также формирование инвестиционных стратегий для клиентов.

Дирекция частного капитала ПСБ оказывает финансовые и нефинансовые услуги private-banking для состоятельных частных клиентов. Сегодня ПСБ обслуживает более 6 тыс. ВИП-клиентов. По итогам I полугодия 2019 года рублевый депозитный портфель по направлению увеличился на 15%.

Наталья Капинос имеет успешный опыт в сегменте private-banking. В банковской сфере Наталья работает более 15 лет, в разные годы трудилась в МДМ-банке, банке "Уралсиб", возглавляла направление private-banking Сведбанке, Бинбанке. С 2014 года входила в правление Абсолют-банка и курировала обслуживание частных клиентов, была главой направления Абсолют Частный банк.

Наталья Капинос окончила Омский институт иностранных языков. В 2004 году получила второе высшее образование в Финансовой академии при Правительстве РФ по специальности финансовый менеджмент.

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