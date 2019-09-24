Около 1500 иркутян приняли участие в «Энергичном велодне» компании En+ Group

В рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области компания En+ Group организовала спортивный праздник «Энергичный велодень» на Нижней Набережной реки Ангара. В мероприятии приняли участие около 1500 велосипедистов.

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group

«Энергичный велодень» – это новый формат для Иркутска, совмещающий сразу несколько велосипедных активностей.

Среди них

велоквест на улицах города,

конкурс на лучшие образы – велодефиле,

детские соревнования на велосипедах,

велозаезд по улицам города.

По информации пресс-центра компании, в велоквесте приняли участие около 100 человек в составе 32 команд. Им предстояло пройти путь по маршруту из 12 пунктов, на каждом из которых необходимо было выполнить задания, связанные с историей энергосистемы Иркутской области.

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group

На конкурс «Велодефиле» подали заявки 27 человек, наряженных в различные костюмы, на украшенных велосипедах. Жюри из числа представителей компании En+ Group, иркутской модельной школы и активных участников спортивного и велосипедного сообществ Иркутска определило победительниц в номинациях «Мисс элегантность», «Мисс энергия» и «Изящная пара».

Зрелищными стали детские велосоревнования, в которых приняли участие 110 юных велосипедистов. Дети состязались в нескольких возрастных группах. Самым маленьким ездокам было от 2 до 4 лет. По итогам заездов определили победителей, которые получили медали и подарки.

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group

Финальным и самым массовым стал велозаезд по улицам Иркутска. Чтобы показать, что велосипед – это полноценное транспортное средство, – каждый участник получил уникальный номер. Участники «Энергичного велодня» проехали 5 км от Московских ворот до Академического моста. Кульминацией заезда стал флешмоб – собравшиеся выстроились в гигантский велосипед.