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Около 1500 иркутян приняли участие в «Энергичном велодне» компании En+ Group

24 сентября 2019

В рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области компания En+ Group организовала спортивный праздник «Энергичный велодень» на Нижней Набережной реки Ангара. В мероприятии приняли участие около 1500 велосипедистов.

<p>Фото предоставлено пресс-службой En+ Group</p>

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group

«Энергичный велодень» – это новый формат для Иркутска, совмещающий сразу несколько велосипедных активностей.

Среди них

  • велоквест на улицах города,
  • конкурс на лучшие образы – велодефиле,
  • детские соревнования на велосипедах,
  • велозаезд по улицам города.

По информации пресс-центра компании, в велоквесте приняли участие около 100 человек в составе 32 команд. Им предстояло пройти путь по маршруту из 12 пунктов, на каждом из которых необходимо было выполнить задания, связанные с историей энергосистемы Иркутской области.

<p>Фото предоставлено пресс-службой En+ Group</p>

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group

На конкурс «Велодефиле» подали заявки 27 человек, наряженных в различные костюмы, на украшенных велосипедах. Жюри из числа представителей компании En+ Group, иркутской модельной школы и активных участников спортивного и велосипедного сообществ Иркутска определило победительниц в номинациях «Мисс элегантность», «Мисс энергия» и «Изящная пара».

Зрелищными стали детские велосоревнования, в которых приняли участие 110 юных велосипедистов. Дети состязались в нескольких возрастных группах. Самым маленьким ездокам было от 2 до 4 лет. По итогам заездов определили победителей, которые получили медали и подарки.

<p>Фото предоставлено пресс-службой En+ Group</p>

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group

Финальным и самым массовым стал велозаезд по улицам Иркутска. Чтобы показать, что велосипед – это полноценное транспортное средство, – каждый участник получил уникальный номер. Участники «Энергичного велодня» проехали 5 км от Московских ворот до Академического моста. Кульминацией заезда стал флешмоб – собравшиеся выстроились в гигантский велосипед.

<p>Фото предоставлено пресс-службой En+ Group</p>

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group


<p>Фото предоставлено пресс-службой En+ Group</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой En+ Group</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой En+ Group</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой En+ Group</p>
/ СИА /
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