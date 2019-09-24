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Трудовые книжки станут электронными с 2020 года

24 сентября 2019

С нового года в России планируется ввести электронные трудовые книжки. Переход на электронный формат позволит гражданам посредством личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России иметь постоянный доступ к информации о своей трудовой деятельности, быстро получать выписки из трудовой книжки (например, для оформления кредита, при устройстве на новую работу, при получении государственных услуг).

<p>Фото: мояоколица.рф</p>

Фото: мояоколица.рф

Работодатели смогут не тратить средства на бланки трудовых книжек, не хранить их в сейфе, избежать ручного заполнения трудовых книжек, не нести риска утраты трудовых книжек при чрезвычайных ситуациях, сопряженного с необходимостью последующего их восстановления.Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. Для сохранения бумажного варианта трудовой книжки достаточно будет подать работодателю заявление в свободной форме в течение 2020 года. В таком случае работодатель параллельно будет вести трудовую книжку в электронном виде и на бумажном носителе. Однако граждане, которые впервые начнут свою трудовую деятельность в 2021 году, будут иметь только электронный вариант трудовой книжки.С 1 января 2020 года каждый работодатель будет обязан ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России в электронном виде сведения о трудовой деятельности:

  • данные о  приеме, увольнении, переводе на другую работу;
  • о должности (профессии);
  • о квалификации (разряд, класс, категория, уровень квалификации);
  • о номерах приказов о кадровых изменениях.

На основании представленных работодателями сведений и будут формироваться электронные трудовые книжки. Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия  работодателей с территориальными органами ПФР. Для подготовки сведений разработчиками программного обеспечения будут доработаны пакеты бухгалтерских программ.

В данный момент проект подготовленных изменений направлен Правительством на рассмотрение Федерального собрания, сообщает пресс-служба ПФ.


/ СИА /
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