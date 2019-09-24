Трудовые книжки станут электронными с 2020 года

С нового года в России планируется ввести электронные трудовые книжки. Переход на электронный формат позволит гражданам посредством личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России иметь постоянный доступ к информации о своей трудовой деятельности, быстро получать выписки из трудовой книжки (например, для оформления кредита, при устройстве на новую работу, при получении государственных услуг).

Работодатели смогут не тратить средства на бланки трудовых книжек, не хранить их в сейфе, избежать ручного заполнения трудовых книжек, не нести риска утраты трудовых книжек при чрезвычайных ситуациях, сопряженного с необходимостью последующего их восстановления.Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. Для сохранения бумажного варианта трудовой книжки достаточно будет подать работодателю заявление в свободной форме в течение 2020 года. В таком случае работодатель параллельно будет вести трудовую книжку в электронном виде и на бумажном носителе. Однако граждане, которые впервые начнут свою трудовую деятельность в 2021 году, будут иметь только электронный вариант трудовой книжки.С 1 января 2020 года каждый работодатель будет обязан ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России в электронном виде сведения о трудовой деятельности:

данные о приеме, увольнении, переводе на другую работу;

о должности (профессии);

о квалификации (разряд, класс, категория, уровень квалификации);

о номерах приказов о кадровых изменениях.

На основании представленных работодателями сведений и будут формироваться электронные трудовые книжки. Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами ПФР. Для подготовки сведений разработчиками программного обеспечения будут доработаны пакеты бухгалтерских программ.

В данный момент проект подготовленных изменений направлен Правительством на рассмотрение Федерального собрания, сообщает пресс-служба ПФ.