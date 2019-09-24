Жители Приангарья могут получить льготную ипотеку

Жители Иркутской области могут оформить льготный ипотечный кредит в размере до 5 млн рублей. Процентная ставка составит от 6,45% годовых - в зависимости от размера первоначального взноса. Как сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, в рамках региональной программы «Доступное жилье» на эти цели в 2019 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 28,5 млн рублей.

Напомним, 7 февраля 2019 года между региональным минстроем и дополнительным офисом ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» в г. Иркутске (банк-партнер АО «Банк ДОМ.РФ») заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на мероприятия по выдаче льготных ипотечных жилищных кредитов по стандартам Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ». Ставка снижена на три процентных пункта от процентной ставки, определяемой в соответствии с условиями ипотечных программ АО «Банк ДОМ.РФ».С начала этого года 38 семей уже приобрели жилье с помощью средств льготного ипотечного кредитования. Ипотека от 6,45% годовых доступна для работников государственных областных и муниципальных учреждений, при этом жилье они могут приобрести только на первичном рынке и не дороже 5 млн рублей.Задать вопросы и получить информацию о льготной региональной программе и условиях предоставления льготного ипотечного кредитования можно в отделении дополнительного офиса ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» в городе Иркутске по адресу: город Иркутск, улица Киевская, дом 9 «А», а также по телефону: 8 (3952) 500-354.