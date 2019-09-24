В Иркутской области открылись 60 «Точек роста»

Открытие 2049 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» состоялось сегодня в 50 субъектах Российской Федерации в формате телемарафона. Участие в нем приняли девять субъектов РФ. Сибирский федеральный округ представляла Иркутская область. Прямое включение прошло из Замзорской средней школы Нижнеудинского района.

В телемосте от региона приняли участие Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, министр образования Валентина Перегудова, представители муниципалитета, учителя и школьники.

- В 2019 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» регионального проекта «Современная школа» в регионе создано 60 центров на базе сельских школ 30 муниципальных образований Иркутской области с охватом более 17 тысяч детей. Такие центры позволят внедрить новые методы обучения и повысить качество образования, - отметил Сергей Левченко.

Для «Точки роста» в Замзорской школе отремонтировали два кабинета, закупили модульную мебель и современное оборудование: 3D – принтер, очки виртуальной реальности, ноутбуки, наборы для робототехники, тренажеры для уроков основ безопасности жизнедеятельности и многое другое. Финансируется проект из федерального и областного бюджетов. Всего на реализацию проекта по всей области направлено 95 млн рублей.

Центры, созданные по всей России, обновят содержание таких предметов, как «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». «Точки роста» будут работать и во внеурочное время как общественное пространство для развития цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.