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Получить уведомление на уплату имущественных налогов теперь можно в МФЦ

24 сентября 2019

Жители Иркутской области могут лично (или через законного или уполномоченного представителя) получить сводное налоговое уведомление на уплату имущественных налогов (налога на имущество, земельного и транспортного налогов) в отделах Многофункционального центра Иркутской области. Для этого нужно подать заявление о предоставлении налогового уведомления по типовой форме.

Также в многофункциональном центре можно подать заявление об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении; сообщение о наличии объектов налогообложения, уведомление о выборе объекта налогообложения, в отношении которого предоставляется льгота и о выбранном земельном участке для применения налогового вычета и др. Плательщики имущественных налогов могут получать услуги налоговой службы по принципу «одного окна» во всех подразделениях МФЦ Иркутской области.


/ СИА /
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