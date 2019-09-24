Минлес Приангарья проверит информацию о возрасте лесных насаждений, аукцион по которым был отменен прокуратурой

Прокуратура Иркутской области 23 сентября разместила информацию об отмене аукциона для продажи субъектам малого и среднего предпринимательства по ряду лесосек на территории региона. Претензией прокуратуры Иркутской области является то, что на аукцион были выставлены средневозрастные лесные насаждения.

По мнению министерства лесного комплекса Иркутской области, мотив, указанный прокуратурой, не является основанием для отмены аукционов, поскольку возраст лесных насаждений, указанный в материалах лесоустройства, не всегда соответствует возрасту, определяемому при натурном обследовании лесных насаждений, который проведен минлесом региона. Такие обследования предусмотрены Приказом Минприроды России от 11.11.2013 года №496. Руководствуясь этим документом, специалисты выявили, что возраст лесных насаждений на выставляемых для аукционов делянах достиг необходимого для заготовки состояния, о чем был составлен акт несоответствия данных государственного лесного реестра натурному обследованию.

Так, в Балаганском лесничестве, о котором идет речь в предостережении прокуратуры, данные о возрасте лесных насаждений, были указаны на основании натурного обследования насаждений. Мотив, указанный прокуратурой, не является основанием для отмены аукционов, пояснили в минлесе.

Вместе с тем, министерство лесного комплекса Иркутской области намерено провести выезд на территорию Балаганского лесничества с представителями министерства, прокуратуры Балаганского района и специалистами-таксаторами ФГБУ «Рослесинфорг».

Увеличение возраста было установлено только по отдельным лесосекам, где также будут проведены проверки. В остальных случаях участки были отобраны в соответствии с материалами лесоустройства.

Другим доводом прокуратуры является то, что министерство при расчете стоимости древесины не применило коэффициент, который определяет дальнейшие расходы на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Это также не является верным, поскольку министерство применило указанный коэффициент.

Приказы об установлении коэффициентов были согласованы с прокуратурой Иркутской области и были включены в начальную цену по всем лотам аукциона. Данные о стоимости древесины, которые были указаны в документации к аукциону, включают в себя необходимый коэффициент.

Отдельно стоит отметить, что средневозрастная древесина, о которой идет речь в предостережении прокуратуры, не представляет товарной ценности для предпринимателей. Выставление такой древесины на аукцион нецелесообразно.

Кроме того, подготовка данных аукционов, в соответствии с законодательством, носила длительный характер. Ряд материалов заблаговременно передавали на проверку в прокуратуру Иркутской области. При этом замечаний не поступало.

Около ста юридических лиц со всей Иркутской области планировали принять участие в данных аукционах.

Учитывая все выше изложенное, есть все основания для обжалования в судебном порядке данного предостережения, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.