Сбербанк предоставил банковские гарантии на 21 млрд рублей в рамках строительства ЦКАД-4 в Московской области

Сбербанк предоставил банковские гарантии, обеспечивающие исполнение обязательств по возврату аванса концессионера ООО «Юго-восточная магистраль» (ООО «ЮВМ») и генерального подрядчика ООО «Концессионная строительная компания №1» (ООО «КСК №1, входит в группу компаний «Автобан») в рамках реализации проекта по строительству и эксплуатации четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.

Общая сумма гарантий составила 21 млрд руб. Гарантии предоставлены на период до завершения срока реализации проекта в октябре 2021 г. и предусматривают, в том числе, оказание услуг по обособленному банковскому сопровождению расчетов с подрядчиком.

Проект по строительству и эксплуатации платного участка автодороги в Московской области реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «ЮВМ» и государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). В апреле 2018 г. при участии Сбербанка достигнуто «финансовое закрытие» по проекту, в результате чего с ООО «ЮВМ» заключено кредитное соглашение на общую сумму 31,6 млрд рублей сроком на 15 лет.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«При финансовой поддержке Сбербанка ГК ʺАвтобанʺ как инвестор и подрядчик реализует два крупнейших федеральных концессионных проекта — 3-й и 4-й пусковые комплексы ЦКАД. Строительство ЦКАД имеет огромное значение для транспортной инфраструктуры не только Москвы и области, но и всей страны, обеспечивая новые возможности для развития экономики».

Алексей Андреев, генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН»:

«ЦКАД-3 и ЦКАД-4 - ключевые проекты для вывода автомобильной транспортной сети Москвы, Подмосковья и всей России на принципиально новый уровень. Успешная реализация проектов включит Москву в международные транспортные коридоры №2 Лондон-Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород, №9 Хельсинки-Санкт-Петербург-Москва-Киев-Восточная Европа и «Север-Юг» Хельсинки-Москва-Нижний Новгород. ЦКАД разгрузит МКАД и главные вылетные магистрали столицы, улучшив логистику и комфорт проживания в московской агломерации. Финансовая поддержка Сбербанка гарантирует своевременную реализацию проектов, что обеспечит качественный прорыв в развитии российской дорожной сети».