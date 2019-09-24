Сбербанк запустил промовклад «Онлайн плюс» и снизил размер первоначального ипотечного взноса

Сбербанк запустил промовклад в рублях «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой. Ставка по промовкладу составляет: 5,25% годовых при сроке вклада от 6 до 9 месяцев; 5,5% — от 9 до 12 месяцев; 5,75% — 12 месяцев.

Минимальная сумма промовклада — 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока.

Вклад «Онлайн плюс» можно открыть в дистанционных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 31 октября 2019 года включительно.

Сбербанк также снизил размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru. Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.

Ипотечный кредитный портфель Юго-Западного банка Сбербанка, поддерживаемый возросшей долей продаж в цифровых каналах, вырос за 9 месяцев 2019 года на 12% и составил более 305 млрд рублей.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сегодня в среднем каждая вторая квартира в ипотеку на Юге и Северном Кавказе приобретается с участием Сбербанка. Снижение первоначального взноса позволит улучшить свои жилищные условия тем, у кого ранее не было достаточно денежных средств на первоначальный взнос, и сделать покупку жилья в ипотеку более доступной».