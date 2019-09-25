«Ростелеком» в Иркутске предложил «Умный дом» гостям праздника #Вместе ярче

«Ростелеком» представил технологии «Умного дома» на Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #Вместе ярче, который прошел в Иркутске 21 сентября. На празднике дети и взрослые учились экономить тепло, электричество и воду, а также знакомились с новейшими технологиями сохранения ресурсов.

В специально организованной интерактивной зоне гости мероприятия тестировали «Умный дом», который позволяет владельцам жилья контролировать расходы электроэнергии, управляя бытовыми приборами. Посетители стенда убедились, что с помощью умных сервисов возможно снизить риски возникновения пожара и затопления. Сотрудники «Ростелекома» рассказали посетителям выставки, как с помощью минимального набора оборудования можно обезопасить свой дом от несанкционированного вторжения.

«С услугой “Умный дом” вы будете знать, что точно выключили утюг, сможете управлять электроприборами в доме, оперативно реагировать на затопление или задымление помещения, – прокомментировал предложение компании Александр Теленкевич, заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». Он подчеркнул, что система «Умный дом» «Ростелекома» стала победителем Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в 2018 году в номинации «Услуги для населения» благодаря своей универсальности и возможности интегрироваться в любое помещение.

Абоненты могут подключить комплекты «Базовый», «Расширенный» или «Управление». В базовый «Умный дом. Безопасность» входят контроллер, датчик движения и датчик открытия, который также фиксирует температуру и освещенность помещения. Расширенный комплект дополнительно включает в себя датчики протечки воды и задымления. А умная розетка и умная лампочка комплекта «Управление» помогут дистанционно управлять электроприборами и освещением.

При подключении к базовому или расширенному комплекту «Умный дом» IP-камеры, пользователю приходят уведомления (SMS, push, e-mail) на мобильный телефон, и в онлайн-режиме он видит причины поступившего сообщения. С видеонаблюдением удобно присматривать за детьми или домашними животными в свое отсутствие, удаленно контролировать ремонт в квартире. Внешние видеокамеры не боятся дождя и снега, следят за домом, подъездом и парковкой. Видеофайлы хранятся удаленно в облаке оператора и надежно защищены от хакерских и вирусных атак.

Для гостей праздника специалисты «Ростелекома» также провели конкурс. Участники жестами показывали функции «Умного дома», а зрители должны были раскрыть загадку. Сувениры и подарки в итоге достались каждому игроку.

Подробности и условия подключения на сайте rt.ru, по круглосуточному номеру 8-800-100-0-800 (звонок бесплатный) и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».