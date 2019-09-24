Заместителем Председателя Правительства Иркутской области назначен Теймур Магомедов

Теймур Магомедов назначен заместителем Председателя Правительства Иркутской области. Соответствующий Указ подписал Губернатор Сергей Левченко.

Теймур Талехович родился 30 апреля 1982 года в г. Томске. В 2003 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «юриспруденция». Трудовой стаж начал с 2002 года следователем прокуратуры Кабанского района Республики Бурятия.

Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ, старшим следователем отдела прокуратуры Республики Бурятия, следователем по особо важным делам прокуратуры Республики Бурятия.

С 2007 года – следователь по особо важным делам отдела Следственного Управления Следственного комитета при прокуратуре РФ Республики Бурятия.

С 2008 года работал заместителем Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора Республики Бурятия.

С 2011 года - помощник руководителя, заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Иркутской области –заместитель главного судебного пристава Иркутской области.

С июля 2014 года исполнял обязанности руководителя УФССП России по Иркутской области – главного судебного пристава Иркутской области.

Приказом Министра юстиции РФ от 27 ноября 2014 года Теймур Талехович Магомедов назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области – главным судебным приставом Иркутской области.

С 24 сентября 2019 года назначен заместителем Председателя Правительства Иркутской области. Он будет курировать министерства лесного комплекса, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, имущественных отношений, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.