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Заместителем Председателя Правительства Иркутской области назначен Теймур Магомедов

24 сентября 2019

Теймур Магомедов назначен заместителем Председателя Правительства Иркутской области. Соответствующий Указ подписал Губернатор Сергей Левченко.

Теймур Талехович родился 30 апреля 1982 года в г. Томске. В 2003 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «юриспруденция». Трудовой стаж начал с 2002 года следователем прокуратуры Кабанского района Республики Бурятия.

Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ, старшим следователем отдела прокуратуры Республики Бурятия, следователем по особо важным делам прокуратуры Республики Бурятия.

С 2007 года – следователь по особо важным делам отдела Следственного Управления Следственного комитета при прокуратуре РФ Республики Бурятия.

С 2008 года работал заместителем Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора Республики Бурятия.

С 2011 года - помощник руководителя, заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Иркутской области –заместитель главного судебного пристава Иркутской области.

С июля 2014 года исполнял обязанности руководителя УФССП России по Иркутской области – главного судебного пристава Иркутской области.

Приказом Министра юстиции РФ от 27 ноября 2014 года Теймур Талехович Магомедов назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области – главным судебным приставом Иркутской области.

С 24 сентября 2019 года назначен заместителем Председателя Правительства Иркутской области. Он будет курировать министерства лесного комплекса, сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, имущественных отношений, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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