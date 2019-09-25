Роснефть увеличила отгрузку нефтепродуктов с Ангарского НПЗ в вагонах ПГК

Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 8 месяцев 2019 года перевез 2,9 млн тонн нефтепродуктов, что на 3% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 6%, до 7,6 млрд т-км.

Положительная динамика достигнута за счет роста отправок нефтепродуктов с предприятия «Ангарской нефтехимической компании» в рамках сервисного контракта с «РН-Транс» (дочернее общество НК «Роснефть»).

«Мы с нашим стратегическим партнером постоянно работаем над улучшением скорости доставки продукции и сокращением простоев вагонов под грузовыми операциями. Например, за 8 месяцев этого года совместными усилиями нам удалось снизить в целом простои цистерн на 0,2 суток по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом под погрузкой – на полсуток», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

В отчетный период в структуре перевозок нефтепродуктов преобладало дизельное топливо. С начала года погружено 1,2 млн тонн продукции, что на 10% выше уровня 2018 года. Помимо этого, выросла погрузка мазута – на 35%, до 826 тыс. тонн.

Во внутрироссийском сообщении перевозки нефтепродуктов в январе-августе выросли на 10%, до 1,6 млн тонн. На экспорт отправлено 1,3 млн тонн, что ниже уровня 2018 года на 4%. Основной грузопоток шел в страны Азиатско-Тихоокеанского, Северо-Западного регионов, Монголию, страны СНГ, Прибалтику.

Для справки:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.