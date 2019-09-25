АТБ принял участие в конференции «Сотрудничество с Китаем как двигатель развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края»

В формате телемоста представители органов власти Красноярского края, российского и китайского бизнеса обсудили практические механизмы выхода на экспорт в Китай и особенности импорта из КНР.

В середине сентября в Красноярске состоялась конференция «Сотрудничество с Китаем как двигатель развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края». Организатором мероприятия выступил Русско-азиатский союз промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Встреча проходила в формате телемоста, в ходе которого была проведена презентация крупнейшей Кантонской ярмарки, более известной как выставка импорта и экспорта Гуанчжоу.

С приветственной речью выступили организаторы Ярмарки и представители китайского бизнеса. Аудитория активно задавала вопросы и высказывала предложения.

Кроме этого, на телеконференции присутствовал руководитель управления внешних связей Губернатора Красноярского края, которая подтвердила статус Китайской народной республики как приоритетного партнера для предприятий-экспортеров Красноярского края. Данная позиция также была озвучена и представителями российского бизнеса.

- Данное мероприятие – это уникальный опыт взаимодействия наших стран как стратегических партнеров по развитию предпринимательства через сотрудничество с Китаем. Кантонская ярмарка - крупнейшая выставка в КНР. Ежегодно она собирает десятки тысяч компаний, представляющих вниманию посетителей сотни тысяч самых востребованных товаров и услуг. Сегодня участники телемоста получили полную информацию о предлагаемых Банком услугах по внешнеэкономической деятельности. Особый интерес аудитория проявила к возможностям Банка в части поиска зарубежных партнеров и консалтинговой составляющей валютного контроля, а также к аккредитивной форме расчетов. В ходе проведения конференции удалось установить контакты с представителями китайского бизнеса на территории Красноярского края, а также с бизнесменами региона, планирующими осуществлять поставки своей продукции на рынки Китая, - рассказала директор Банка по Красноярскому краю Светлана Кригер.

Также она отметила, что на встрече была достигнута договоренность об участии АТБ в мероприятиях, организуемых Правительством Красноярского края в рамках встречи делегации Департамента коммерции Автономного района Внутренняя Монголия КНР.