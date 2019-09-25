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БайкалИнвестБанк предупреждает: звонят мошенники!

25 сентября 2019

БайкалИнвестБанк на своем сайте предупреждает, что появилась информация о том, что лица, представляющиеся сотрудниками банка, но не имеющие к банку никакого отношения, обзванивают клиентов банка и предлагают выдачу кредитов на комиссионное вознаграждение,

"Сообщаем о том, что АО «БайкалИнвестБанк» кредитует физических лиц без взимания комиссии и предоплаты за выдачу кредита, - говорится в официальном сообщение банка. - Выдача кредита осуществляется на счет, открытый в АО «БайкалИнвестБанк», после заключения кредитного договора".

В случае возникновения каких-либо вопросов или подозрений, банк советует обращаться в контактный центр банк по телефону 8 (800) 770 79 20 (доб. 2).


/ СИА /
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