В Иркутске в дефиците врачи и повара

Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме, размещенные на hh.ru в этом году, чтобы выяснить, какие специалисты на рынке труда в Иркутске самые дефицитные.

Оказалось, что специалистами, на которых приходится примерно два предложения от работодателей, стали врачи и повара. В такой ситуации выбирают уже соискатели, а не компании.

«Дефицит врачей отмечен во многих регионах России, как и поваров. Кроме них в список самых дефицитных вошли сварщики, грузчики, сборщики, разнорабочие, операторы станков. Уже по списку видно, что кризис с рабочим персоналом уже реальность», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.

При этом, если посмотреть на количество вакансий в Новосибирске, то чаще всего работодатели ищут менеджеров по работе с клиентами (6,9% вакансий от общего числа предложений в 2019г.), продавцов в магазине (6,4%) и бухгалтеров (3,3%). Именно для этих специалистов компании чаще всего размещают вакансии. Кроме этого, в топ-10 вошли: водитель, программисты и разработчики, инженеры (строительство и производство) и другие специалисты.

Исследование проводилось с 3 по 20 сентября 2019 года