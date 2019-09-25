Сбербанк сообщает о кадровых изменениях в блоке «Технологии»

Старший вице-президент, операционный директор Сбербанка Наталья Диркс приняла решение завершить карьеру в банке. Курируемые ею направления будут находиться в зоне ответственности директора Операционного центра Ольги Бычковой и директора Межрегионального центра технической поддержки Алексея Серых, которые продолжат работать в прямом подчинении исполнительному вице-президенту, руководителю блока «Технологии» Давиду Рафаловскому, СТО «Сбербанк Груп».

К команде Сбербанка Наталья присоединилась в 2010 году в должности директора операционного офиса «Центр сопровождения клиентских операций Южный порт». Она — лидер проекта по глобальной трансформации операционной функции банка. Под ее руководством бесшовно проведены централизация сопровождения операций клиентов на всей территории России, стандартизация и глубокий реинжиниринг процессов, внедрена конвейерная обработка операций, обеспечено повышение производительности труда в три раза и пятикратное высвобождение численности из операционной функции с перепрофилированием ключевых сотрудников на другие функции банка с сохранением высокого уровня качества сопровождения клиентов.

Под ее началом создана инновационная лаборатория и внедрена платформа RPA (Robotic Process Automation), которая за год реализовала крупнейшее в мире внедрение программных роботов на процессах банка. В 2019 году она возглавила переход ИТ-поддержки пользователей к новому стандарту обслуживания.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Наталья много сделала для банка, создала серьезный задел для выхода операционной функции Сбера на новый уровень развития. Что не менее важно, она положила начало целому ряду сберовских традиций, которые в том числе определяют нашу культуру, наш командный дух. Я желаю Наталье удачи!»