БКС представил финтех-решение, которое позволит любому человеку зарабатывать на лидогенерации по кредитным продуктам

Кредитный маркетплейс Одобрим.ру (входит в ФГ БКС) первым на рынке запустил решение White Label, позволяющее монетизировать трафик любого сайта за счёт кредитной лидогенерации.

White Label Одобрим.ру позволяет проводить проверку всех зарегистрированных пользователей через БКИ, анализировать соотношение параметров, полученных из БКИ, данных из анкеты пользователей и рисковые параметры каждого банка. Таким образом сервис рассчитывает для каждого пользователя его уникальную вероятность одобрения в каждом из банков-партнёров.

Чтобы начать зарабатывать, потенциальному партнёру нужно разместить на своем сайте виджет. Техническая интеграция занимает 5–10 минут и понятна даже людям без технического образования.

По оценкам БКС, объём рынка финансовой лидогенерации в России составляет 15 млрд рублей в год. Благодаря новому решению Одобрим.ру планирует стать значимым игроком на этом рынке, заняв не менее 10% его доли в течение двух лет.

Сейчас White Label от Одобрим.ру работает в тестовом режиме с площадкой Bankiros.ru, аудитория которой в среднем составляет 3 млн пользователей в месяц. По первичным данным, за месяц процент одобрения заявок вырос в 2–3 раза (в зависимости от продукта) по сравнению со среднерыночными значениями.

«Наше решение позволяет любому сайту зарабатывать на лидогенерации с функционалом, ранее доступным только банкам. При этом партнёрам не нужно настраивать API c банками или проводить скоринг пользователей через БКИ. Все это мы берём на себя», — рассказывает CEO Одобрим.ру Дмитрий Глущенко.

С его слов, проект запущен на фоне ужесточения требований к заёмщикам и главная его ценность — увеличение шансов на получение кредита. Для потенциальных партнёров — это хорошая возможность заработать за счёт снижения числа заёмщиков, которым отказывают в выдаче кредита из-за неправильно выбранного банка.

«Конкуренция на рынке кредитов ведёт к постоянному увеличению стоимости привлечения клиентов для банков. При этом на фоне снижения ставок падает маржинальность кредитных продуктов, а это влияет на возможность увеличивать бюджеты на привлечение. Для банков наше решение полезно, поскольку позволяет увеличить долю целевых заёмщиков и улучшить качество трафика», — резюмирует Глущенко.

До 10 октября Одобрим.ру собирает заявки от желающих принять участие во втором этапе тестирования White Label. Вслед за Bankiros.ru к нему присоединились ещё три крупных партнёра с общим трафиком более 5 млн посещений в месяц. К концу года с помощью виджета Одобрим.ру планирует помочь в получении кредита более ста тысячам россиян.