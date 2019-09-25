Примсоцбанк рассказал бизнесменам о программах господдержки бизнеса

Семинар Примсоцбанка «Финансовая поддержка субъектов МСП» прошёл 24 сентября в г. Хабаровске. Участниками мероприятия стали представители более 20 компаний.

Специалисты Примсоцбанка рассказали участникам семинаров о существующих программах поддержки МСБ и их реализации силами Банка. Были затронуты условия льготных программ кредитования Корпорации и Банка МСП, а также Минэкономразвития России, существующие требования к заёмщикам для участия в них, а также основные моменты, затрудняющие получение кредитов, и способы их решения.

— Мы активно информируем действующих клиентов о существующих программах господдержки бизнеса и собственных предложениях, поэтому более 80% участников семинаров пришли в Банк впервые, чтобы разобраться в многообразии программ поддержки МСП, — рассказала Валерия Ткаленко, начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Хабаровске. — Сразу после семинара от многих участников были получены заявки на кредитование по программе Минэкономразвития.

По завершению выступлений, гости семинара активно задавали вопросы спикерам. Больше всего представителей бизнеса интересовали нюансы кредитования под ставку 8,5%: гибкая система обеспечения кредита, отсутствие необходимости представлять дополнительные документы, а также возможность продления срока кредита с изменением ставки по окончании льготного периода.