ПСБ банк расширил условия бесплатного обслуживания по премиальной программе Orange Premium Club

ПСБ обновляет условия по премиальной программе Orange Premium Club и вводит дополнительную возможность бесплатного обслуживания для зарплатных клиентов.

С сентября бесплатно пользоваться программой можно при зарплатных зачислениях на карту банка от 200 000 руб. и трат по премиальным картам от 50 000 руб. Прежние условия продолжают свое действие: клиенты банка получают бесплатные привилегии и сервис при поддержании активов от 2 млн руб. или же при наличии средств на всех счетах от 1 млн руб. и сумме трат по премиальным картам от 50 000 руб.

«Мы рады предоставить новый уровень обслуживания нашим зарплатным клиентам, достигшим профессиональных успехов в своей области, и предложить им привилегии и персональные финансовые решения по программе Orange Premium Club», — отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ банка Виталий Роговой.

Программа Orange Premium Club — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. ПСБ также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи: например, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тыс. евро, консьерж-сервис.

Узнать подробнее о программе Orange Premium Club можно по ссылке.