РСХБ готов вывести АПК Северной Осетии-Алании на пик возможностей

Стратегические приоритеты развития АПК Республики Северная Осетия-Алания направлены на укрепление продовольственной безопасности, повышение уровня жизни населения и реализацию экспортного потенциала. Способы достижения этих целей обсудили Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина и глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров на встрече во Владикавказе.

Ирина Жачкина отметила необходимость развития сельского хозяйства в горных районах Республики и уделила особое внимание роли малого бизнеса, подчеркнув необходимость укрепления и всесторонней поддержки фермерских хозяйств.

«Принципиально важно вывести республику на продовольственную самообеспечение, добиться удовлетворения внутреннего спроса силами региона. В числе перспективных направлений мы видим садоводство и овощеводство в горной местности. Это позволит не затрагивать пашню, которой здесь мало. По нашей оценке, быстрее всего смогут расти малые формы хозяйствования, именно их стоит рассматривать как главную движущую силу. Мы уделяем большое внимание льготному кредитованию этой категории и готовы оказывать консультационную поддержку аграриям Северной Осетии-Алании», – сказала Ирина Жачкина.



Вячеслав Битаров отметил важность развития банковской сферы в республике. По его словам, потребность в качественных финансовых услугах есть у предпринимателей и частных лиц. Также он обратил внимание на перспективы реализации экспортного потенциала региона.



«Мы рассчитываем на финансовые вложения в наш АПК и окажем инвесторам всю необходимую поддержку. Нашим аграриям очень важно получить передовой опыт развития хозяйства, и мы благодарны Россельхозбанку за готовность заняться решением этих вопросов», – отметил Глава республики.



Также стороны обсудили проблемы занятости в горных районах, кредитование стартапов, развитие переработки в мясной и молочной промышленности.