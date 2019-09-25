#ЭкспедицияБРК: «Мы объявляем челлендж»

«Во всех поселках нашей Родины сложилась одинаковая ситуация: активные ребята мечтают поскорее закончить школу и куда-нибудь уехать, – говорит Александр Откидач. – Пока подростки там живут, они готовы делать что-то хорошее, но не знают как. Мы им поможем». О сути проекта #ЭкспедицияБРК, о том, какие кейсы станут примерами для подражания, о том, как и зачем к этому проекту присоединился бизнес, организаторы рассказали на пресс-конференции, посвященной официальному старту проекта.

«У каждой Мамы должен быть Папа»

Есть государственная программа, в рамках которой выделяются деньги на то, чтобы лекторы ездили по стране и преподавали основы социального проектирования. Общественный деятель и предприниматель Александр Откидач считает, что главный минус программы в том, что у лекторов отсутствуют реальные кейсы.

«Экспедицию БРК мы организовали ради того, чтобы показать, что в населенных пунктах Иркутской области можно реализовывать интересные и полезные проекты силами самих жителей, – рассказал Александр. – Первый такой опыт появился в прошлом году в поселке Мама. Там были шестьдесят школьников, которым я предложил решить местную проблему, которая мешает им чувствовать себя современными подростками. «Вообще-то у нас нет интернета, но эту проблему никто не может решить». – «Давайте напишем письмо тому, кто сможет – Деду Морозу». И мы написали. А СМИ написали об этом. Дети и взрослые фотографировались с плакатами «Если бы у меня был интернет...». Это очень интересная история, но самое главное, что движение началось, и в июле этого года в Маму провели интернет. Сейчас школьники хотят сделать первый в мире теплый памятник, потому что в Маме очень холодно. В интернете они нашли, что оказывается в Венгрии есть город Папа. Ребята хотят стать с этим городом побратимами, пригласить на открытие памятника и провести это все под слоганом «У каждой мамы должен быть папа».

Александр Откидач, общественный деятель и предприниматель.

Фото: А. Федоров

«Мы за то, чтобы объехать всю Иркутскую область»

До Нового года Экспедиция БРК планирует посетить 6-8 поселков Иркутской области. В списке на данный момент 3 населенных пункта: ПГТ Хребтовая Нижнеилимского района, село Сосновка Усольского района и поселок Алыгджер, административный центр Тофаларского муниципального образования. Но этот список открыт.

Фото: А. Федоров

«Мы за то, чтобы объехать всю Иркутскую область, – говорит Александр Откидач. – Перечень населенных пунктов, которые мы посетим до Нового года, открыт. На сайте нашего проекта можно предложить, какой поселок нам стоит посетить в следующий раз. Главное, чтобы он удовлетворял трем критериям. Первый – это численность населения от полутора до пяти тысяч человек. Второй – он должен быть интересен своей уникальной историей, либо оригинальным названием. Третий критерий – это возможность принять нас на месте. В экспедицию поедут два человека: я и Кирилл Казаков. Все материалы проекта можно будет увидеть на сайте и в любой соцсети по хэштегу #ЭкспедицияБРК».

«Мы расскажем, где взять деньги»

В каждом поселке экспедиция будет работать как минимум два дня. Первый день будет посвящен образованию. Члены экспедиции проведут четыре тематических мастер-класса, подготовленных партнерами проекта. Первый мастер-класс касается того, какие инициативы сегодня можно реализовать в поселках. Вторая часть образовательного проекта будет посвящена тому, где взять на все это деньги. Третья будет посвящена тому, как собрать команду, объединить всех для генерации идеи, ее реализации и обмена опытом. Также в рамках образовательной программы будут показаны видеоролики, посвященные финансовой грамотности.

«Наш проект назван экспедицией в том числе потому, что как в любой экспедиции, мы не знаем, когда точно она завершится, – рассказал Александр Откидач. – Мы планируем работать в каждом населенном пункте два дня, но готовы остаться и дольше. Мы будем не только рассказывать о кейсах – мы расскажем о том, как привлечь средства на реализацию проектов. По большей части мы будем говорить о современных методах, например таких как краудфандинг. Один из Дней мыльных пузырей в Иркутске мы финансировали именно так».

Задача второго дня – собрать материал для того, чтобы показать иркутянам, чем живет деревня, какие в ней есть традиции или интересные места. Организаторы уверяют, что не будут ни приукрашивать, ни сгущать краски.

Кирилл Казаков, основатель проекта VR Baikal.

Фото: А. Федоров

«Мы будем снимать видео в двух разных форматах, – рассказал Кирилл Казаков, основатель проекта VR Baikal – первого агентства виртуальных путешествий в России. – Сделаем обычное плоское видео 2D и видео в формате 360 градусов, чтобы зрители не просто посмотрели картинку, но и могли «погрузиться» в быт местных жителей. У нас нет задачи показать, что все слишком хорошо или как все плохо. Наша задача показать действительность такой, какая она есть. И что-то с этим сделать».

«Помогать, если есть такая возможность – это обязанность бизнеса»

Генеральный партнер экспедиции – «Байкальская региональная компания» (БРК). Директор компании Вероника Шородок рассказывает, что участвуя в проекте, компания не решает коммерческих задач. Любой состоявшийся бизнес делает какие-то добрые дела, уверена она, просто обычно никто об этом не говорит. Но говорить об этом нужно – чтобы привлечь внимание и других предпринимателей.

Вероника Шородок, директор «Байкальской региональной компании» (БРК).

Фото: А. Федоров

«Идея человека неравнодушного ко всему происходящему и не преследующая никаких коммерческих целей заслуживает большого уважения, – говорит Вероника Шородок. – Я считаю, что помогать, если у тебя есть такая возможность, это обязанность бизнеса. Мы начинали как единственный партнер, но пока готовились к проекту, откликнулись еще несколько предпринимателей. И сегодня мы объявляем челлендж добрых дел. До ноября месяца в школе, где я училась, будет оборудован компьютерный класс. Челлендж мы передаем следующему предпринимателю – директору «Усольского свинокомплекса» Павлу Сумарокову. И если нашими усилиями удастся решить хотя бы часть проблем, это будет самая большая награда для всех нас».

«В любом поселке есть девочка, у которой горят глаза»

Организаторы экспедиции рассчитывают привлечь в проект прежде всего активную молодежь. По мнению Александра Откидача, подростки в силу возраста не замечают многих негативных вещей, которые есть вокруг, и они еще не потеряли надежду на лучшее. Целевой аудиторией, по его словам являются и представители местной власти.

Фото: А. Федоров

«В любом поселке, на любой улице всегда живёт какая-нибудь девочка Наташа, у которой горят глаза, – шутит Александр Откидач. – Она держит всю улицу «за грудки» и организовывает всех вокруг себя. Мы рассчитываем найти таких людей. Также наша целевая аудитория – это администрация и депутаты, которые представляют интересы граждан. Эти люди решают множество задач и им зачастую просто некогда смотреть на то, что происходит в мире, какие есть новые технологии и проекты. Мы будем им полезны.

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Я много лет занимаюсь общественной деятельностью и знаю, что в любом обществе есть 10% активистов и есть 10% людей, настроенных консервативно и даже негативно. Уверен, что всегда найдутся люди, которые будут относиться к нам с настороженностью, но будут и те, кто поддержат нас, когда увидят в сети ролики о проекте. Скажу больше – как только появились первые материалы о нашем проекте, нас уже позвали в несколько поселков. За время подготовки к старту экспедиции к проекту присоединились пять предпринимателей, которые решили стать партнерами проекта. И это нас очень радует».