15 дамб будет построено в подтопленных территориях Иркутской области

В результате восстановительных работ в подтопленных территориях Иркутской области будет построено 13 и произведен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений – дамб, объектов инженерной защиты, также будет произведено берегоукрепление рек.

Напомним, что в сентябре Правительство Российской Федерации утвердило Программу по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической инфраструктуры, гидротехнических сооружений, административных зданий, пострадавших в результате наводнений в Иркутской области летом 2019 года. В Программу вошли 211 мероприятий, среди которых 15 направлены на восстановление и строительство гидротехнических сооружений.

- Всего до 2023 года планируется построить или же капитально отремонтировать 15 дамб и объектов инженерной защиты в Тулуне, Нижнеудинске, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Зиминском районах, - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

В перечне мероприятий по защите населения Иркутской области в районе дождевого паводка 2019 года предусмотрено, в том числе, устройство временных дамб в Тулуне и Нижнеудинске. Техническое решение на их устройство находится на этапе разработки. Правительством Иркутской области совместно с муниципальными образованиями г. Тулун и г. Нижнеудинск определен исполнитель работ по разработке комплекса мероприятий по устройству временных дамб - АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект им. С.Я. Жука».

- Временные дамбы, которые установят в Нижнеудинске и Тулуне, необходимы для обеспечения безопасности населения до момента ввода в эксплуатацию постоянных гидрозащитных сооружений, - пояснил Андрей Крючков.

Предварительная схема размещения временных защитных сооружений согласована министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, руководством Енисейского бассейнового водного управления, первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Русланом Болотовым, утверждена главами Тулунского и Нижнеудинского муниципальных образований, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.