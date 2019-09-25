ТРЦ «Фестиваль» в Ангарске открывает 2-ую очередь

14 сентября 2019 года состоялось открытие второй очереди ТРЦ «Фестиваль» в городе Ангарск. Общая площадь торгово-развлекательного центра увеличилась более чем в 2 раза – с 21 тыс. кв. м до 43 тыс. кв. м. Комплексное управление объектом с 2016 года осуществляет компания Knight Frank PM.

Первую и вторую очередь ТРЦ соединяют современные просторные галереи. С учетом новой концепции объекта во вторую очередь были перенесены Zolla и O'STIN, которые представили новые концепции магазинов в расширенном формате. Якорными арендаторами стали «М.Видео» и «Спортмастер». Из федеральных операторов в ТРЦ также представлены: «Л'Этуаль», Adidas, Reebok, Incity и KFC. Впервые в Ангарске появился магазин Love Republic. На ближайшее время запланировано открытие многозального кинотеатра, а также единственного в городе ресторана сети Burger King.

ТРЦ «Фестиваль» – это первый крупный современный объект в городе Ангарск. Торговый центр расположен в удобной для жителей локации и имеет центральную площадь, где проводятся массовые праздничные мероприятия.

«Нам очень приятно видеть востребованность качественных объектов в небольших городах России. Для нас ТРЦ “Фестиваль” – один из ключевых проектов, где Knight Frank оказывала в том числе услуги по управлению строительными работами. В работе над ним мы постарались использовать современные архитектурные решения и создать комфортные пространства, реализованные с учётом перспективных трендов развития торговой недвижимости. Нашей главной целью было дать жителям города возможность получить полноценный ассортимент товаров и услуг непосредственно в своём городе, поэтому во второй очереди мы собрали для них наиболее интересные бренды и развлекательные возможности», – делится Дмитрий Атопшев, управляющий директор Knight Frank PM.