Ольга Беспечная: Розничный кредитный портфель Альфа-Банка в Иркутске увеличился на 30%

Альфа-Банк в Иркутске подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года.

По данным финансовой отчетности за 6 месяцев 2019 года операционная прибыль операционного офиса «Иркутский» Альфа-Банка выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный кредитный портфель банка в регионе увеличился на 36% до 6,3 млрд рублей.

На 1 июля 2019 года корпоративный кредитный портфель вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства юридических лиц выросли почти в полтора раза, что является показателем высокого уровня доверия компаний.

Традиционно важным направлением развития банка в регионе остается предоставление банковских услуг физическим лицам. На 1 июля 2019 года кредитный розничный портфель вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,4 млрд рублей. Средства физических лиц – депозиты и текущие счета – продемонстрировали рост на 20% до 5,7 млрд. рублей.

«Рост спроса на кредиты у розничных клиентов во многом связан с привлекательными ставками, которые предлагает Альфа-Банк. Востребована услуга рефинансирования, которая позволяет перекредитоваться по более привлекательной ставке или объединить несколько кредитов в один, тем самым снизив нагрузку на семейный бюджет”, - отмечает региональный управляющий Альфа-Банка в Иркутске Ольга Беспечная.

Значительную часть кредитного розничного портфеля Альфа-Банка в Иркутске традиционно составляют кредиты наличными. Однако наибольшую динамику по итогам первых шести месяцев 2019 года демонстрируют кредитные карты – в указанный период было выдано более 8 тысяч карт, что составляет 47% прирост к аналогичному периоду прошлого года.

«При выборе кредитной карты жители Иркутска обращают внимание не только на условия обслуживания и льготный период, но и на скорость оформления. Кредитная карта Альфа-Банка помимо дополнительных привилегий и бонусов позволяет снимать ежемесячно до 50 тысяч рублей наличными», - комментирует Ольга Беспечная.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 3 284,22 млрд рублей, совокупный кредитный портфель — 2 188,72 млрд рублей, совокупный капитал — 483,10 млрд рублей. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 16,3 млрд рублей.