Банк «Открытие» проведет форум «Цифровая эволюция бизнеса» для предпринимателей

Банк «Открытие» при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ», Министерства инвестиций и развития Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства проведет форум «Цифровая эволюция бизнеса» для предпринимателей

Банк «Открытие», «ОПОРА РОССИИ», Министерство инвестиций и развития Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства объединяют усилия по организации знакового события для предпринимателей, заинтересованных в цифровой трансформации своего бизнеса.

В рамках форума выступят представители ведущих компаний ИТ-отрасли и предприниматели, сделавшие фокус на цифровой трансформации своего бизнеса.

Организаторы мероприятия осознают важность и неизбежность цифровой трансформации бизнеса, поэтому предоставляют бизнесу возможность обсудить преимущества, проблемы и вызовы перехода к цифровой экономике в открытой и честной дискуссии.

Форум пройдет 17 октября 2019 года в киноконцертном театре «Космос» Екатеринбурга, по адресу: ул. Дзержинского, 2.

Участие – бесплатное, по предварительной аккредитации. Зарегистрироваться на форум можно на сайте: https://openmsb.ru/

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.

«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).