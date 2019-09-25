Шесть многодетных семей получили микроавтобусы за счёт средств бюджета Иркутской области

Шесть многодетных семей получили микроавтобусы за счёт средств областного бюджета. Торжественную церемонию провёл Первый заместитель Губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.

Ключи от «Газелей» он вручил победителям конкурса по предоставлению автотранспорта семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это семьи из Шелехова, Усолья-Сибирского, а также Заларинского, Черемховского, Иркутского и Тулунского районов. Всего же в этом году в конкурсе приняла участие 21 семья, проживающая на территории Иркутской области. Победителей определило жюри.

- Основа общества – это семья. Семья – это источник любви, залог воспитания полноценных здоровых людей, готовых к любым испытаниям жизни. Сегодня Президент страны Владимир Путин говорит о том, что семья была, есть и остается главным элементом воспитания молодого поколения. В Иркутской области есть ряд программ для поддержки семей, в том числе этот конкурс. Я хочу пожелать всем доброго здоровья, воплощения планов, которые есть у каждого в любом возрасте, а родителям – чтобы ваши мечты в отношении детей успешно реализовались. Мы готовы вам в этом помогать, - сказал во время награждения Владимир Дорофеев.

Иркутская область – один из немногих субъектов Российской Федерации, учредивший подобный конкурс. Он направлен на укрепление института семьи. Организатором являются Правительство Иркутской области и министерство социального развития, опеки и попечительства региона. Автомобили приобретаются в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2019 – 2024 годы государственной региональной программы «Социальная поддержка населения». Конкурс по предоставлению автотранспорта семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проводится с 2013 года. За это время автомобили получила 21 многодетная семья, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.