Андрей Фоменко: В пострадавших от наводнения районах Иркутской области проводят комплексное обследование памятников истории и культуры

Комплексное обследование памятников истории и культуры, пострадавших от наводнения в Иркутской области, ведут эксперты в области сохранения наследия. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного значения Иркутской области Андрей Фоменко.

Мониторинг проводится по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он охватит объекты Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов. Часть объектов уже обследованы.

Наибольшее количество памятников истории и культуры находится в городе Нижнеудинске. Он был основан в 1648 году и был уездным городом с острогом. Своеобразие планировочной структуры города и его историко-культурное значение для Восточной Сибири отмечали историки и архитекторы как СССР, так и Российской Федерации. Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР в 1990 году Нижнеудинск, в числе семи исторических поселений Иркутской области, был внесен в Список исторических населенных мест РСФСР.

По данным службы по охране объектов культурного значения Иркутской области, в городе 98 памятников истории и архитектуры. 21 из них был подтоплен во время наводнения. Некоторые объекты были затоплены на высоту около 1,5-1,8 метра, в них необходимо провести водоотведение и ремонт. Памятники, расположенные вдоль правого берега Уды, оказались фактически висящими над высоким обрывом, подход к некоторым зданиям ограничен или невозможен. В этих местах необходимо провести берегоукрепление.

В Тулуне, который больше всех территорий пострадал от наводнения, расположено 56 объектов культурного наследия. Три из них полностью уничтожены паводком, ряд объектов имеют значительные повреждения и в настоящее время не используются, вода в них поднималась на высоту более 2 метров.

Также эксперты посетили 24 населённых пункта Тулунского района, где расположено 79 памятников истории и культуры. В результате паводка объекты на этих территориях не пострадали.

- В ближайшее время эксперты посетят Чунский и Тайшетский районы. По окончании мониторинга будет определен состав контрольных мероприятий. Согласно законодательству об объектах культурного наследия, памятники истории и культуры должны быть сохранены на своих исторических территориях. Их перемещение производится в крайне редких случаях по решению Министерства культуры Российской Федерации, - сказал Андрей Фоменко.