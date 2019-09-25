Иркутскстат: Каждый третий турист приезжает в Иркутскую область с деловыми целями

27 сентября – Всемирный день туризма. Как сообщает Иркутскстат, за 2018 год в гостиницах Приангарья было размещено 933,4 тыс. человек, из них 22% - иностранные граждане. В числе иностранцев преобладают граждане Китая, немало прибывших из Германии, Кореи, Франции, Монголии, Японии. Каждый третий из числа размещенных лиц прибыл с деловыми целями, но доминируют личные мотивы.

В общей сложности для приезжающих в Иркутскую область имеется 160 гостиниц, 112 других организаций гостиничного типа, 102 специализированные организации (санатории, курорты, турбазы и т.д.).

Суммарно все коллективные средства размещения (КСР) имеют более 11 тысяч номеров (комнат) средней площадью 18 кв. м, из них 7,6% - высшей категории.

В 2018 году туристской деятельностью в регионе занималась 251 фирма, включая индивидуальных предпринимателей. За год турфирмами обслужено 108,3 тыс. туристов, четверть из них составляют граждане других стран.