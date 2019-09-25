Новости

Иркутскстат: Каждый третий турист приезжает в Иркутскую область с деловыми целями

25 сентября 2019

Читайте также:

Природные катаклизмы в Иркутской области ударили по турпотоку
25 сентября 2019
Почти полсотни гостиниц Иркутской области уже прошли «звёздную» классификацию
25 сентября 2019

27 сентября – Всемирный день туризма. Как сообщает Иркутскстат, за 2018 год в гостиницах Приангарья было размещено 933,4 тыс. человек, из них 22% - иностранные граждане. В числе иностранцев преобладают граждане Китая, немало прибывших из Германии, Кореи, Франции, Монголии, Японии. Каждый третий из числа размещенных лиц прибыл с деловыми целями, но доминируют личные мотивы.

В общей сложности для приезжающих в Иркутскую область имеется 160 гостиниц, 112 других организаций гостиничного типа, 102 специализированные организации (санатории, курорты, турбазы и т.д.).

Суммарно все коллективные средства размещения (КСР) имеют более 11 тысяч номеров (комнат) средней площадью 18 кв. м, из них 7,6% - высшей категории.

В 2018 году туристской деятельностью в регионе занималась 251 фирма, включая индивидуальных предпринимателей. За год турфирмами обслужено 108,3 тыс. туристов, четверть из них составляют граждане других стран.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему на Байкале нет туристического рая?":
Все материалы сюжета (50)


Реклама на сайте

65 лет Иркутской энергосистеме
«Иркутск задыхался от мелких котельных». Что изменилось в городе после строительства Ново-Иркутской ТЭЦ
Около 1500 иркутян приняли участие в «Энергичном велодне» компании En+ Group
Концерт звезд шоу-бизнеса, 3D-mapping и велозаезд. Иркутскэнерго объявило программу праздничных мероприятий
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании