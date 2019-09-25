Выставка французского фотографа Жан-Марка Годэ «Книги в жизни» откроется в Иркутске 11 октября

Французский фотохудожник и режиссер Жан-Марк Годэ представит свой проект «Книги в жизни» накануне праздника чтения «День Ч» в ТВЦ «Галерея Revолюция». Приезд именитого гостя в Иркутск станет возможным благодаря поддержке Центра французского языка и культуры Альянс Франсез-Иркутск, а также генерального партнера «Дня Ч» Иркутской нефтяной компании.

Жан-Марк Годэ – известный фотограф и режиссер из Франции. Его фотографии из серии Livres en vie («Книги в жизни») регулярно выставляются как на Родине автора, так и за границей – в библиотеках, медиатеках, на книжных салонах. По словам Жан-Марка Годэ, цель его работ – вносить вклад в продвижение книг и письма, а также бороться с неграмотностью. Фотографии Жан-Марка Годэ – это реальные постановки, начиная от замысла до реализации художественного проекта.

«Когда наш партнер – Французский Институт в Москве – предложил нам проект фотовыставки и визита в Иркутск французского фотографа Жан-Марка Годэ, мы сразу заинтересовались, так как тематика фотографий идеально подходит для праздника «День Ч», целью которого также является популяризация чтения, – пояснила Ольга Олейникова, директор Альянс Франсез-Иркутск. – Фотографии очень красивые и были представлены в разных уголках мира. Хотелось бы показать их русской публике. Фотограф посетит Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Самару и Саратов. Фотографии Годэ, как и литературные произведения, уносят нас в другой мир, где происходят удивительные истории, главными персонажами которых становятся книги. Мы надеемся, что зрители оценят не только выставку, но и творческие встречи с фотографом».

В Иркутске выставка работ Годэ откроется в ТВЦ «Галерея Revолюция» 11 октября в 17:30, накануне праздника чтения «День Ч», который пройдет на площадке торгово-выставочного пространства 12-13 октября. Сам автор примет активное участие в книжном событии: проведет творческую встречу, мастер-класс.

Кроме того, утром 12 октября фотохудожник планирует пополнить свою коллекцию снимков, посвященных книгам, в Иркутске. Во флешмобе «Толпа читателей», который пройдет на площади перед Домом художника, будут задействованы 20 иркутских старшеклассников – активистов Городского Школьного Парламента. Специально для проекта фотограф изготовит муляжи книг.

Фотовыставка «Книги в жизни» будет работать в «Галерее Revолюция» до 20 октября. Далее выставку можно будет в течение недели посетить в Гуманитарном центре – библиотеке имени семьи Полевых. После этого фотографии отправятся в Усть-Кут – увидеть «Книги в жизни» можно будет в межпоселенческой библиотеке.

Жан Марк Годэ – французский фотограф и режиссер. Его выставки были организованы во Франции, Швейцарии, Бразилии, Канаде, Италии, Румынии, Ирландии, Испании, Португалии, Финляндии, Литве, Гвинее, Китае, Индии, России. Жан-Марк Годэ был назван Послом Конакри, мировой книжной столицы ЮНЕСКО 2017.Французский писатель и журналист Бернар Пиво сказал: «Есть, господин Годэ, в ваших превосходных фотографиях юмор, увлечение и особенно, когда вы используете книги в постановке, что-то вроде лукавого разума, в котором читается любовь к чтению и письму…»