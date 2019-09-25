ИАЦ «Альпари»: Трамп обвалил нефть и рубль

Вторник, 24 сентября, порадовал доллар и особенно евро, одновременно сильно огорчив рубль. К закрытию торгов курс доллара США расчётами «на завтра», полностью отыграв падение понедельника, вырос на 15 коп. (+0,24%), до 63,99 руб. Курс евро вырос посильнее, на 34 коп. (+0,48%), до 70,51 руб.

Негативные новости вторника были связаны прежде всего с президентом США Дональдом Трампом. Речь американского президента на Генеральной Ассамблее ООН, где Трамп жёстко раскритиковал Китай и заявил о том, что до окончания торговой войны с Китаем ещё далеко, обвалила цену на нефть. 24 сентября цена нефти североморской марки Brent сразу после резкого заявления Трампа рухнула на целых 3%, до $61,56 за баррель. Сегодня с утра цена Brent пытается корректироваться вверх, но это у неё пока не очень хорошо получается, она пока растёт только на 0,03%.

Тем временем некоторые конгрессмены США, представляющие Демократическую партию, инициировали процедуру импичмента президента из-за состоявшегося в июле телефонного разговора Трампа с президентом Украины Зеленским, в ходе которого Трамп якобы разгласил некую государственную тайну, а также оказывал давление на президента Украины, требуя от него разыскать компромат на Джо Байдена, бывшего вице-президента США и основного конкурента Трампа перед предстоящими выборами. На этой новости рухнули американские фондовые индексы, хотя не очень сильно, в пределах 1%. Но негативная новость, вероятно, рикошетом задела нефтяной рынок и рубль.

Сегодня при открытии торгов возможно новое движение рубля вниз на внешнем негативе. Мы повышаем прогноз по курсу доллара до 63,8-65 руб., а по курсу евро сохраняем неизменным прогноз в 70-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»