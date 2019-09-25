Стала известна программа III Международного Байкальского риск-форума

Уже завтра, 26 сентября, в Иркутске стартует III Международный практический Байкальский риск-форум 2019, организатором которого выступает Иркутская нефтяная компания. Стала известна полная программа форума, которой SIA.RU спешит поделиться с читателями. Мероприятие обещает быть как обычно очень насыщенным и полезным.

Ключевые темы

1. Непрерывность производственных процессов. Безопасность труда и охрана здоровья, ГОиЧС.

​2. Непрерывность электроснабжения.

3. Непрерывность снабжения, цепочки поставок.

4. Непрерывность в области ИТ. Кибер-риски.

5. Непрерывность в области финансов. Платежи, транзакции, передача финансовой информации.

6. Оценка воздействия на бизнес. Страхование непрерывности деятельности.

7. Правовые риски, GR.

8. HR. Управление кадровыми ресурсами для обеспечения непрерывности бизнеса.

9. Обеспечение доступности зданий в случае ЧС.

Цель форума – сформировать среду для обмена лучшими практиками и инструментами управления рисками. Для этого на форум приглашены более 60 спикеров из крупнейших российских и зарубежных компаний, которые поделятся своим опытом работы с рисками и не только.

Деловая программа форума:

Начало мероприятия – 26 сентября в 9:00 в главном офисе ИНК по адресу: Большой Литейный проспект, 4. Вся дополнительная информация – на сайте форума.