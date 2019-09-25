Сбербанк: «Стратегия развития туризма 'Южного побережья Байкала' готова»

Байкальский банк ПАО Сбербанк продолжает работу по реализации проекта «Южное побережье Байкала». Стратегия развития туризма в августе прошла этап согласования в Правительстве Иркутской области, начата работа по привлечению потенциальных инвесторов для создания инфраструктуры и событийности утвержденных туров и направлений.

В структуре Байкальского банка появилось новое направление - Проектный офис по туризму, его специалисты в ежедневном режиме встречаются с представителями бизнес-сообщества, консультируют предпринимателей региона и России о возможности участия в процессе создания или обновления объектов инфраструктуры проекта «Южное побережье Байкала».

Вариантов участия в туристической стратегии более 20, по каждому Сбербанком и партнером-подрядчиком проекта компанией «StrategyPartners» проведен расчет ключевых показателей бизнеса — необходимого объема инвестиций, ожидаемого среднего чека клиента, среднее число посетителей в год. Особенности каждого бизнес-направления изучены на примерах аналогичного зарубежного успешного опыта смежных отраслей. Несколько компаний уже заявили о своем намерении включиться в туристический проект Сбербанка и о своей готовности к вложению инвестиций общим объемом более, чем 8 млрд. рублей.

19 сентября в Байкальском Банке состоялась очередная презентация проекта «Южное побережье Байкала» для инвесторов крупного и среднего бизнеса, где прозвучал анализ развития туристической отрасли в мире и России, была озвучена информация о мерах государственной поддержки туристического отрасли.

Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Индустрия туризма в мировом валовом продукте по динамике роста занимает первое место. И у нашего региона есть все необходимые ресурсы, чтобы своевременно уловить и использовать нарастающий тренд во благо своей экономики. Байкальский эко-курорт и есть вариант т.н. «тихого экспорта», который уже к 2030 году может и должен выйти к формату мирового туризма. Байкал уже сегодня, по последним исследованиям, находится на втором месте по привлекательности для отдыха в предстоящие новогодние праздники, спрос есть, его нужно поддержать работой над сервисом и правильной организацией туристических услуг».

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка, куратор проекта «Южное побережье Байкала»:

«На протяжении года Байкальский банк плотно занимается реализацией нового туристического направления, у стратегии «Южное побережье Байкала» запланировано 3 этапа реализации. Проект имеет конкретные маршруты, у него есть и конкретная задача — сгладить сезонный спрос на туристические предложения, увеличить ежегодный турпоток до 3 миллионов человек. И эта задача вполне реальная, к примеру Канаду и ее туристический парк (по климатическим, географическим, природоохранным характеристикам он схож с прибайкальем), ежегодно посещает 4 млн. туристов, тогда как у нас, с более привлекательным тур-активом в виде Байкала и большей территорией — всего 1,7 млн человек. В России сегодня поставлена государственная цель развития туристической отрасли и наш проект является частью национальной политики. У Сбербанка есть база, есть финансовая сила и мы готовы стать проводником туристической стратегии».

В перечне разработанных туров бренда «Многоликий Байкал» - тур «Город на Байкале», «Лед Байкала», «Деловой тур», маршрут для детей и семейного отдыха «Открой Байкал», а также создание уникальных смотровых площадок, гастрономические маршруты, интерактивные тематические музеи, проекты «Туристические парки в приоритетных локациях» и «Сеть медицинских пунктов в критических точках», отели с уникальной концепцией и др.