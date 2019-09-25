Герман Греф рассказал о новых подходах в управлении

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в XXIII конгрессе ИНТОСАИ. Работа конгресса посвящена двум направлениям: «Информационные технологии в развитии государственного управления» и «Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей». Обсудить данную проблематику приехали представители 169 стран.

Сегодня на конгрессе состоялась дискуссия на тему: «Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху Disrupt: управленческие и технологические решения».

Участники говорили о развитии новых технологий, подчеркнули факторы, мешающие их внедрению, и обозначили, какие изменения необходимо предпринять для технологического скачка, при этом упоминались успешные практики, применяемые в Сбербанке.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Нам всем нужно стремиться к переводу управленческих процессов в цифровое пространство, это позволит положительно изменить существующие системы принятия решений. Современный мир и технологии диктуют новые правила, бизнес-структурам необходимы перемены в ключевых менеджерских моделях. При этом нельзя забывать, что позитивные сдвиги невозможны без соответствующих кадров, инвестиции в специалистов — это одна из ступеней перехода к диджитализации».

ИНТОСАИ — международная организация высших органов аудита, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита (ВОА) и совершенствованию государственного аудита во всем мире.