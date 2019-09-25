Банк «Приморье» продолжает работу по развитию и реорганизации офисной сети

Банк «Приморье» информирует: с 28 сентября 2019 г. прекращает обслуживание клиентов офис по адресу ул. Гоголя, 39А.

— В рамках стратегии развития сети Банка в настоящее время реализуются проекты как по укрупнению действующих отделений, с выходом в новые локации на территории Владивостока, так и по расширению филиальной сети за пределами домашнего региона, — отмечает руководитель Управления развития сети Банка «Приморье» Демид Зиненко. — Клиентам офиса на Гоголя мы предлагаем воспользоваться услугами других отделений, находящихся в шаговой доступности: офис на Океанском проспекте, 98, и офис на Народном проспекте, 43/2. Также большинство операций — от обмена валют до оплаты счетов и совершения переводов — доступны нашим клиентам через бесплатные дистанционные сервисы Банка, например, Мобильный банк.

На сегодняшний день офисы Банка «Приморье» действуют в Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской, Магаданской и Иркутской областях, в ближайших планах выход на центральные регионы России — Москва, Санкт Петербург.

Уточнить всю необходимую информацию о продуктах и услугах Банка можно по телефону Контакт-центра: (423) 2-407-915, 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).