Клиенты Альфа-Банка могут получать пенсию на свои счета

Альфа-Банк реализовал возможность начисления пенсии своим клиентам. В настоящее время этой услугой могут воспользоваться жители Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, Барнаула, Новосибирска и Хабаровска. Клиентам предпенсионного возраста достаточно указать номер счета в Альфа-Банке при первом обращении в Пенсионный фонд. Клиентам, достигшим пенсионного возраста и уже получающим выплаты, подать заявление в Пенсионный фонд и выбрать Альфа-Банк для перечислений.

Перевод пенсии в Альфа-Банк возможно оформить удаленно в режиме онлайн на официальном сайте gosuslugi.ru, а также обратившись в территориальный орган ПФР или МФЦ.

«С каждым годом количество пенсионеров, получающих пенсионные перечисления через кредитные организации, неизменно увеличивается — это удобно и выгодно», — комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. Мы рады оказать услугу по начислению пенсии на карты клиентам, привыкшим к обслуживанию в Альфа-Банке. До конца года данный сервис будет доступен во всех регионах присутствия банка. Кроме того, клиенты смогут подать заявление на перечисление пенсии без посещения ПФР — через мобильное приложение «Альфа-Мобайл», — добавляет Тач.