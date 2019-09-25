ВТБ финансирует строительство нового ЖК «Урбанист» в Мурино

ВТБ кредитует инвестиционно-строительную группу «МАВИС» в размере 3,1 млрд рублей сроком на 4 года с использованием эскроу-счетов. Заемные средства предоставляются для финансирования строительства двух корпусов первой очереди жилого комплекса «Урбанист» в городе Мурино Ленинградской области.

Общая продаваемая площадь квартир составит более 58 тыс. кв. м. Сдача корпусов запланирована, начиная с четвертого квартала 2021 года. Всего в рамках проекта «Урбанист» планируется построить два жилых корпуса разной этажности — от 15 до 23 этажей со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее ВТБ профинансировал проект ИСГ «МАВИС» по строительству в Мурино жилых комплексов «Цвета радуги» и «Авиатор».

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «У банка уже есть успешный опыт совместной работы с группой „МАВИС“. Мы уверены, что новый проект в быстро развивающемся городе будет высоко востребован покупателями. Со своей стороны мы готовы обеспечить партнеру комплексную поддержку по новым правилам 214-ФЗ. ВТБ нацелен на доступность кредитных средств для предприятий строительного сектора и максимальную клиентоориентированность в вопросах их обслуживания».

«Это был наш первый опыт использования экскроу-счетов, и нам было важно получить подробные комментарии экспертов, касающиеся работы в новых для всех строительных компаний экономических условиях. Хочется отметить высокий профессионализм сотрудников банка, которые предоставили оперативные ответы на все вопросы, возникшие в процессе взаимодействия, и поблагодарить банк ВТБ за индивидуальный подход к своим клиентам», — отметил Дмитрий Франус, заместитель генерального директора ИСГ «МАВИС».

Программа кредитования застройщиков разработана и запущена во всех регионах присутствия банка. ВТБ по итогам первых семи месяцев 2019 года одобрил более 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму более 220 млрд рублей.