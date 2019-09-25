Клиенты Россельхозбанка смогут получать и отправлять денежные переводы по номеру мобильного телефона

Россельхозбанк в ближайшие дни запускает для своих клиентов – физических лиц сервис денежных переводов по номеру мобильного телефона. Сервис позволит клиентам банков – участников Системы быстрых платежей Банка России (СБП) отправлять и получать денежные средства, в том числе между собственными счетами, открытыми в разных банках. Наряду с межбанковскими переводами будут доступны переводы по номеру мобильного телефона между клиентами РСХБ.



Для популяризации сервиса, в первоначальный период после его запуска, будет отсутствовать комиссия РСХБ за переводы с текущих счетов и счетов дебетовых карт. По переводам со счетов кредитных карт будет взиматься комиссия за использование заемных средств.



Чтобы перевести деньги, достаточно в интернет-банке или мобильном приложении РСХБ выбрать счет, с которого будут списаны денежные средства, указать номер мобильного телефона получателя и банк получателя, а также сумму перевода. После подтверждения операции деньги будут переведены и станут доступны получателю практически мгновенно.

Для получения переводов необходимо быть пользователем системы дистанционного банковского обслуживания с верифицированным номером мобильного телефона. В разделе настроек интернет-банка или мобильного приложения требуется подтвердить возможность зачисления входящих переводов и выбрать счет для зачисления. Входящие внутрибанковские переводы, а также переводы из других банков-участников СБП зачисляются клиенту РСХБ в режиме онлайн.



«Россельхозбанк приветствует решение Банка России развивать цифровое взаимодействие между банками и участниками рынка. Уверена, что наши клиенты по достоинству оценят новый дистанционный сервис, с которым переводы денежных средств станут еще удобнее и быстрее. Ведь достаточно указать номер телефона получателя, и практически сразу указанная сумма поступит на его счет», – прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.