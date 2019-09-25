Ипотечный портфель Связь-Банка в десятке крупнейших

Связь-Банк занял 7 место в рейтинге российских банков по размеру ипотечного портфеля по итогам первого полугодия 2019 года, по данным портала Банки.ру.

По состоянию на 1 июля 2019 года портфель ипотечных кредитов Банка составил 72,82 млрд рублей.

Аналитики Банки.ру исследовали показатели 35 кредитных организаций. По оценке ресурса, на их долю приходится 94% совокупного ипотечного портфеля банковского сектора России.

Связь-Банк предлагает ипотечные программы «Твоя ипотека», «Новостройка», «Военная ипотека», «Рефинансирование ипотечных кредитов» по ставкам от 9,1% годовых в рублях.