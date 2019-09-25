Кредиты для бизнеса под 8,5% стали еще доступнее

Солид Банк финансирует малый и средний бизнес по программе Минэкономразвития по фиксированной ставке 8,5% годовых, ставка гарантирована государством. В сентябре вступил в силу ряд изменений, позволяющих большему числу предприятий кредитоваться по минимальной ставке.

18 сентября Постановлением Правительства (№ 1204 от 18.09.2019) утверждены ряд существенных изменений в условиях программы льготного кредитования бизнеса под 8,5% годовых.

Так теперь сняты территориальные ограничения для торговых предприятий. Ранее получить финансирование по программе Минэко мог только торговый бизнес, работающий на территории Дальнего Востока, Северного Кавказа и в Крыму.

Предпринимателям-рестораторам теперь также дан зеленый свет на участие в госпрограмме. Ранее кредитование под 8,5% было не доступно для этого бизнеса. И надо отметить, это позитивная новость, т.к. сфера общественного питания одна из наиболее стремительно развивающихся в России. Сама структура бизнеса меняется, но количество открывающихся точек, их проходимость и средний чек неуклонно растут. В стране снижаются темпы появления новых заведений сегмента Premium, а также собственных ресторанов и кафе, в то время как число точек питания, открываемых по франшизе, растет.

Вернемся к торговле – вступившие в силу изменения позволяют кредитоваться под 8,5% годовых маленьким магазинам. Микробизнес часто недополучает внимания со стороны кредитных организаций, большинство из которых гонятся за «жирным» клиентом, пытаясь 1-2 сделками закрыть план продаж. А что же делать «малышам», как себя сами называют представители небольших фирм? Ведь они также как и средние и большие «бартья» стремятся развивать и масштабировать свой бизнес, выходить на новые рынки, что в конечном итоге, безусловно, положительно сказывается на экономики страны.

Еще одним интересным дополнением к действующим условиям программы государственной поддержки субъектов МСП является включение в нее бизнеса, зарабатывающего на сдаче в имущества в аренду (за исключением лизинга).

Банков, реализующих программу Минэко немало, в большинстве – федеральные. Это, конечно, определенный уровень сервиса и статус, но взаимодействии с крупнейшими кредитными организациями определенно есть свои издержки и нюансы. Это, например, наличие большого количества ковенант при заключении сделки, обязывающих клиента оформлять ненужные ему услуги, естественно, не бесплатно. Помимо этого, как уже упоминалось выше, федеральные банки скептически относятся к микро- и малому бизнесу, а их более крупных предприятий выбирают самых «ровных».

Партнерство же с региональными банками, имеющими более гибкую и мобильную внутреннюю архитектуру, более лояльный подход к клиентам, в итоге оказывается гораздо более комфортным.

Какой банк выбрать? Ведь региональных банков среднего размера немало. Определенно одним из важнейших параметров является опыт работы с бизнесом, а также репутация.

Российско-японский АО «Солид Банк» оказывает услуги бизнесу с 1991 года, обладает безупречным имиджем в деловой среде, и заслужил за 28 лет деятельности на финансовом рынке репутацию надежного партера, которому можно и нужно доверять.

Чтобы получить подробную консультацию о финансировании вашего бизнеса под 8,5% Солид Банк приглашает посетить любой из офисов сети присутствия или позвонить по телефону. Информация о данной программе также размещена на сайте Солид Банка, там же можно сразу оформить заявку на финансирование.

Адреса и телефоны офисов АО «Солид Банк» в интересующем городе: https://solidbank.ru/offices-and-atms/

Информация об условиях кредитования по программе Минэкономразвития: https://solidbank.ru/for-business/loans/a-soft-loan-with-government-support/