«Картина не радостная». Эксперты оценили предложения ЦБ по квалификации инвесторов

ЦБ 20 сентября разослал участникам финансового рынка новую версию законопроекта о квалификации инвесторов. По мнению экспертов, законопроект не только не защищает инвесторов от рисков, а скорее, наоборот, увеличивает их. SIA.RU попросил прокомментировать экспертов, что изменится на рынке ценных бумаг, если законопроект примут в таком виде? Какие из ограничений – по сумме, по иностранным бумагам, по условиям маржинального кредитования – будут наиболее чувствительными для рынка? И есть ли выход из этой ситуации?

Справка

Согласно документу, число категорий сократилось до трех — особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор.

Планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.

Особо защищаемый неквалифицированный инвестор может без ограничений инвестировать лишь в ценные бумаги российских эмитентов, входящие котировальные списки, инвестиционные паи, не ограниченные в обороте, а также облигации, не включенные в котировальные списки, но имеющие определенный рейтинг. При этом маржинальные сделки запрещены. Расширить диапазон инвестиций возможно только после прохождения тестирования у брокера с положительным результатом. Если результат будет отрицательным, то такие инструменты будут доступны только на сумму 50 тыс. руб. в год.

Для простого неквалифицированного инвестора в список добавляется маржинальная торговля. Он также может расширить круг доступных инструментов после тестирования. Если результат тестирования будет положительным, инвестор получает доступ ко всем инструментам, кроме тех, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов. Если результат оказался отрицательным, инвестор может все-таки настоять на покупке таких бумаг.

«Выход только один – профессиональным участникам рынка необходимо доносить свою позицию до регулятора»

Эдуард Семенов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске:

– На наш взгляд, ограничения, которые присутствуют в новой версии законопроекта, в той или иной степени будут чувствительными для инвесторов и для профессиональных участников рынка. В частности, для категории особо защищаемых инвесторов вводится ограничение суммы, на которую они могут открыть специальный рисковый брокерский счет в размере 50 тыс. руб. Во-первых, это является весьма скромной суммой с точки зрения инвестиций. Кроме того, данная инициатива вызывает большие сомнения и с точки зрения применения данного «послабления» участниками рынка. В частности, неясным остается вопрос каким образом будет контролироваться открытие подобных счетов в разных финансовых компаниях. У самих профессиональных участников также могут возникнуть проблемы с ведением внутреннего финансового учета по таким рисковым счетам. Теоретически клиент должен уведомлять компанию о наличии рискового счета, но это не означает, что клиент это сделает.

Вторая законодательная инициатива, с которой только квалифицированным инвесторам будет доступен широкий спектр иностранных ценных бумаг (включая евробонды, акции иностранных компаний), у которых нет регистрации эмиссии в соответствии с российским законодательством и которые не включены в котировальные списки, по общему мнению, может спровоцировать переход массовых клиентов российских брокеров в иностранные компании.

Одним из главных негативных последствий принятия законопроекта в представленной редакции может стать переток клиентов из российских компаний в иностранные, которые не подчиняются российскому законодательству. Иными словами, это приведет к обратному результату, нежели планируется законодателями, поскольку переход клиентов к иностранным брокерам не избавит клиентов от рисков, а наоборот увеличит их, и решать спорные вопросы с иностранными профучастниками будет гораздо сложнее.

Есть ли выход? На наш взгляд, выход только один – профессиональным участникам рынка и далее необходимо доносить свою позицию до регулятора. Насколько мы видим, помимо ограничений в новую версию законопроекта попали и важные послабления, на которых настаивали участники рынка. В частности, у простых неквалифицированных инвесторов появилась возможность совершить сделку даже при отрицательном результате тестирования – то есть последнее слово остаётся за клиентом. По нашему мнению, аналогичное послабление необходимо ввести и для особо защищенной категории инвесторов.

«Закон ограничивает права россиян и, наоборот, увеличивает их риски»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер инвестиционной компании «Атон»:

– Как можно охарактеризовать принимаемый закон с точки зрения здравого смысла и рынка? Как отсутствие всякой логики.

Разве ограничение суммой инвестора как-то спасет от рисков потерь? Сомневаюсь. Любое ограничение по сумме отрезает круг потенциальных участников рынка. Это серьезным образом скажется на доходах брокеров и возможностях привлечения ресурсов эмитентами. На мой взгляд, ограничение по сумме более болезненно скажется на рынке. А вот ограничение по приобретению иностранных активов скорее увеличит риски россиян, т.е. эффект прямо противоположный декларируемым целям ЦБ РФ. Россия – страна с сырьевой экономикой, и уход от национального риска для длинных сбережений не возможен без иностранных инструментов.

По моему мнению, серьезный поток внутренних инвесторов со сбережениями от "безысходности" перейдет в паевые фонды. Инвесторы с более серьезными суммами проголосуют либо за иностранного брокера, лишенного российских "заморочек", либо начнут более активно открывать счета в иностранных дочках крупных российских брокеров. В целом, этот закон делает менее конкурентными российских брокеров по сравнению с иностранными, ограничивает права россиян и увеличивает их риски на размещение своих сбережений кроме банковских депозитов.

Для россиян выход один – заранее побеспокоиться и получить статус квалифицированного инвестора по текущему законодательству: открыть брокерский счёт и подтвердить сумму в размере более 6 млн. руб. Выходом будет так же открытие счета в иностранной юрисдикции и уход от российских ограничений. К сожалению, профессиональные участники рынка имеют мало возможностей повлиять на изменения законодательства. Как видно из публикаций СМИ: ЦБ РФ выслушивает участников рынка, а принимает закон в итоге по своему усмотрению.

«Ограничение по сумме не решает проблему рисков»

Евгений Богатырёв, управляющий партнер инвестиционного бутика «Богатырёв и партнеры»:

– Мы считаем, что нужно защищать и ограждать неквалифицированных инвесторов, особенно начинающих, от спекуляций на рынке деривативов (фьючерсы и опционы). Как правило, новички без опыта на рынке очень часто искушаются большими цифрами доходности при подсчете результата по инструментам срочного рынка (там, где используется «плечо»), но не понимают и не осознают рисков при неблагоприятном изменении цен на тот или иной базовый актив (инструмент).

Ограничение по сумме – очень правильная инициатива, но она не решает эту проблему. Будет порог 1,4 миллиона рублей, либо его снизят в 2-3 раза – это все равно не уберет риски от спекуляций этими инструментами в абсолютных значениях. К сожалению, в России нет официальной статистики по торговле каким –либо фьючерсом, где бы анализировались результаты ежедневной торговли. Например, такая статистика есть повсеместно в США. Но я думаю, что результаты такой статистики после публикации у нас в России будут неутешительными.

Ограничения по иностранным бумагам – инициатива очень спорная. Наоборот, во всем мире профучастники фондового рынка стараются расширять перечень инструментов для своих клиентов. А у нас хотят запретить. Зачем?

И забота регулятора в данном случае может не столько защитить наших инвесторов, сколько наоборот подтолкнуть либо к открытию счета у иностранного брокера (пока это возможно сделать для наших граждан), либо к инвестированию в российские бумаги со своими специфическими рисками, зачастую большими чем на мировом рынке.

По маржинальному кредитованию инициатива верная, особенно для начинающих инвесторов. Возможность использовать «плечо» я считаю должна присутствовать в разумных пределах, например, максимум 1:1.

Что изменится на рынке? Сложно ответить на этот вопрос правильно, я думаю, что Закон в таком виде не примут и ещё будет много поправок.

Но я бы рекомендовал озаботиться вопросам квалификации уже сегодня, пока еще можно стать «квалом» по активам у брокера от 6 миллионов рублей.

Мы в силу своей специфики работы работаем в основном с квалифицированными клиентами, и всем своим новым и действующим клиентам рекомендуем с 2017 года (когда пошли первые разговоры об изменении категоризации клиентов) провести процедуру получения этого статуса.

Мы не считаем, что изменения в квалификации, ограничивающие работу частных инвесторов на фондовом рынке, приведут к массовому уходу инвесторов с российского рынка. Наоборот, как говорится, «запретный плод сладок».

«Нельзя сначала научиться плавать, а потом налить воду в бассейн»

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Законопроект обсуждается давно, и в него уже много изменений было внесено. Какой будет итоговая версия, сейчас не понятно.

Безусловно, риск-профилирование клиентов и их сегрегация будет ужесточаться. Защита непрофессионального инвестора от повышенных рисков, управлять которыми такой инвестор, как правило, не способен, требуют регуляторы многих стран. В Европе действует MIFID II, положения которого запрещают продавать непрофессиональным инвесторам инструменты с повышенным риском. В США есть ограничения на вложения в хедж-фонды. Есть требования к минимальному размеру счета и числу операций (в некоторой степени страхует инвестора от быстрой потери средств).

Поводом к совершенствованию законодательства в России является не только понимание необходимости унификации правовых норм с концепцией регулирования в других странах, но и положение дел в России. Регулятора не могут не беспокоить многочисленные жалобы людей, которые понесли убытки от вложений в рискованные инструменты, не понимая сути своих действий.

Можно сказать, что убытки инвесторов стали прямым следствием их неосмотрительности и слабой финансовой грамотности. В России есть программа по повышению финансовой грамотности (ведут ЦБ и Минфин), но ее результативность в масштабах страны, на мой взгляд, могла бы быть выше. Например, зачет по финансовой грамотности успешно сдали 17% тестируемых. К содержанию зачета много вопросов, но в целом, картина не радостная.

С другой стороны, спорный тезис и о том, что запреты для профучастников улучшат статистику убытков инвесторов. Если говорить об откровенных случаях мошенничества (основная масса потерь денег доверчивых игроков), то регулирование профессиональной деятельности тут ни при чем. Закон должен защищать инвестора только от недобросовестных практик, но и устанавливать меру риска инструментов в соответствии с уровнем финансовой грамотности и благосостоянием инвестора. Выделение отдельной категории в виде особо защищаемого неквалифицированного инвестора и ограничение вида операций, на мой взгляд, оправдано, но критерии отнесения к этой категории - предмет для отдельной дискуссии. По идее, в эту категорию должны попадать наиболее бедные и наименее финансово грамотные инвесторы. Но нельзя "сначала научиться плавать, потом налить воду в бассейн". В России число частных инвесторов драматически отстает от США, где по умолчанию любому доступны облигации, биржевые фонды, акции. Если максимально ужесточить список инструментов, сократив его до ОФЗ, то число инвесторов в стране будет увеличиваться очень медленно. Самым разумным ограничением, на мой взгляд, является уровень кредитного плеча.

Профессиональное сообщество выступает за то, чтобы не было ужесточений для иностранных ценных бумаг, прошедших листинг на российских биржах. Подобной нормы нет в США, нет в странах ЕС. Если акции Apple доступны пенсионерам и домохозяйкам из США, то какой резон запрещать инвестиции в них россиянам? Или устанавливать заведомо высокую планку в 1,4 млн руб? Большинство российских инвесторов потеряли деньги не в результате вложений в иностранные акции. В 2008...2009 г. они не торговались на биржах в России. Но 11 лет назад именно российский рынок, куда в результате запретов планируется направить частных инвесторов, рухнул в 5 раз. Иностранные акции – это не то, что навязывают инвестконсультанты, это осознанный выбор частного инвестора. Российские компании не являются изолированными от внешнего мира, их бизнес может сильно зависеть от экспорта. А компании, прошедшие листинг в США, регулируются достаточно жестко.