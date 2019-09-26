#ЭкспедицияБРК: первые потери

Второй день «Экспедиции БРК» принёс команде новые приключения. Дрон, на который записывали видео для проекта, улетел в карьер Коршуновского горно-обогатительного комбината в Железногорске-Илимском. Падающий беспилотник пролетел 375 метров и приземлился на дно огромной ямы. «Но в целом всё проходит неплохо», – заверил руководитель проекта VR Baika Кирилл Казаков.

Справка:

Благотворительный культурно-образовательный проект «Экспедиция БРК», направленный на поддержку общественно-значимых инициатив в небольших отдаленных поселениях региона, стартовал 25 сентября в Приангарье. В ходе экспедиций в отдаленных малых поселениях с населением от 1,5 тысячи до 5 тысяч жителей будут организованы мастер-классы с разбором практических кейсов по проектам решения конкретных реальных проблем на местах. Эксперты проекта расскажут, как правильно и эффективно налаживать сотрудничество с властями всех уровней и какие гранты можно выиграть для реализации своих инициатив.