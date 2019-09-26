27 сентября в Иркутской области отметят Всемирный день туризма

Праздник проводится для популяризации туризма и привлечения внимания к социальному, культурному и экономическому значению туристской отрасли. Традиционно в этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали.

По информации пресс-службы правительства Приангарья, 27 сентября 2019 года будут проведены следующие благотворительные акции для населения:

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Иркутский областной краеведческий музей (все отделы), Иркутский областной мемориальный музей декабристов и Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева (все отделы) предоставят возможность бесплатного посещения для лиц младше 18 лет;

Музей истории г. Иркутска им. А.М. Сибирякова и филиалы смогут бесплатно посетить все категории граждан;

Ботанический сад ИГУ будет работать бесплатно для школьников, студентов и пенсионеров;

Байкальский музей (п. Листвянка) предоставит возможность бесплатного посещения основной экспозиции для школьников, студентов и пенсионеров с 13:00 до 17:00;

филиал парка деревянных скульптур «Лукоморье» (49-й километр Байкальского тракта) без оплаты смогут посетить школьники;

колесо обозрения «Кругозор» снизит цены на билеты до 150 рублей для всех категорий граждан;

учебно-научный музей охотоведения Института управления природными ресурсами Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского приглашает всех на экскурсии, вход свободный;

Иркутский зоосад (на территории Ботанического сада ИГУ) предоставит 24-27 сентября 2019 года 30% скидку на билеты;

Музей на полигоне ТБО снизит цену на билет до 100 рублей для всех категорий граждан.

Также 27 сентября 2019 года будут организованы бесплатные экскурсии на ретро-трамвае и пешие экскурсии по историческому центру Иркутска. Необходима предварительная запись в МКУ города Иркутска «Информационно-туристская служба г. Иркутска» по телефону 20-50-18.

5 октября в п. Листвянка пройдет приуроченный к празднованию Всемирного дня туризма Фестиваль омуля.

Кроме того, агентством по туризму Иркутской области совместно с региональным туристским сообществом запланировано проведение ряда благотворительных мероприятий для детей-сирот и пенсионеров определенных категорий. В благотворительных акциях примут участие подопечные центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей, г. Ангарска, Правобережного, Свердловского, Ленинского районов г. Иркутска, Слюдянского района, Социально-реабилитационного центра г. Иркутска, Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Марковского геронтологического центра, Комплексного центра социального обслуживания населения.