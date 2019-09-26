Проект закона об изменениях областного бюджета 2019-2021 годов внесли в Законодательное собрание Приангарья

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания проект закона об изменениях регионального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Доходную часть главного финансового документа на текущий год предлагается утвердить в объеме 196,4 млрд рублей, увеличив на 7,5 млрд рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы планируется увеличить на 4,2 млрд, до 144,9 млрд рублей в основном за счет налога на прибыль организаций, налога на имущество и НДФЛ.

Так, рост налога на прибыль прогнозируется в объеме 1,3 млрд рублей, до 66 млрд. Увеличение налога на доходы физических лиц ожидается почти на один миллиард рублей, до 39,9 млрд рублей. Дополнительные доходы в сумме 1,4 млрд рублей дадут имущественные налоги, поступления от которых в результате планируются в объеме 16,6 млрд рублей. По информации пресс-служба правительства Приангарья, корректировка данного вида доходов учитывает принятые в сентябре текущего года областные законы, которые устанавливают льготы для пострадавших от летнего наводнения физических лиц, бизнеса, муниципальных учреждений и унитарных предприятий по транспортному налогу и налогу на имущество организаций.

Безвозмездные поступления в областной бюджет предлагается утвердить в объеме 51,5 млрд рублей, что на 3,3 млрд больше, чем в действующем финансовом документе.

Проектом закона предусмотрено увеличение расходной части областного бюджета на 9,7 млрд рублей. С учетом внесенных изменений в 2019 году она составит 213 млрд рублей.

Объем межбюджетных трансфертов территориям предлагается увеличить на 2,6 млрд рублей, в том числе дополнительно выделить 1,5 млрд рублей на субвенции муниципальным образованиям на образование, 660 млн рублей – на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Таким образом, суммарно финансовая поддержка муниципалитетов из областного бюджета в текущем году составит 75,3 млрд рублей.

На проведение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий летних паводков, за счет областных средств предлагается дополнительно выделить 2,5 млрд рублей. Из них 189,4 млн рублей пойдут на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 1 – 11 классов из пострадавших населенных пунктов. На предоставление социальных выплат гражданам для приобретения или строительства ими жилых помещений, взамен утраченных, дополнительно закладывается 1,7 млрд рублей. Собственникам поврежденного жилья на его капитальный ремонт выделяется 0,5 млрд рублей.

Предлагаемые уточнения областного бюджета 2019-2021 годов согласованы с Министерством финансов РФ. Проект закона планируется рассмотреть на ближайшей сессии регионального парламента, которая должна состояться 30 сентября.