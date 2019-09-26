Директора фирмы по продаже слуховых аппаратов в Братске будут судить за присвоение более миллиона рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы Братска. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 (хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, жительница Братска на протяжении полутора лет, занимая должность директора обособленного структурного подразделения, совершила хищение вверенных ей денежных средств на сумму более одного млн рублей.

В соответствии со своими должностными обязанностями она осуществляла прием денежных средств от граждан при оказании услуг по продаже слуховых аппаратов и другого сопутствующего товара. Полученные денежные средства в кассу женщина не оприходовала, сведения о движении денежных средств и товара в программе «1С: Предприятие» не указывала, на расчетном счете организации их не размещала. Товар числился в наличии по остаткам товарно-материальных ценностей в обособленном подразделении. Преступные действия были выявлены по результатам проведенной ревизии. Уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.