«Авито Авто»: в Иркутске самый популярный кроссовер – ВАЗ «Нива»

Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок автомобилей сегмента SUV за январь-август 2019 года и выяснили, что в Иркутске звание самого продаваемого кроссовера принадлежит ВАЗ «Нива», который стал доступнее на 13%. В целом популярность внедорожников в городе выросла на 4,8% за год, а их средняя цена увеличилась на 2,3% и составила около 1,1 млн. рублей.

В минувшем году кроссоверы продавали дешевле всего в Волгограде (в среднем за 774 тыс. рублей), а дороже всего – в Москве (почти 1,2 млн рублей). Только в трех городах они стали доступнее по сравнению с 2018 годом: максимальное снижение составило 4% в Барнауле, а минимальное – чуть меньше 2% в Краснодаре. В остальных городах цены, наоборот, выросли: существеннее всего в Тольятти – почти на 14%, а наименее заметно – в Новосибирске (на 0,1%).

В 2019 году, как и в 2018, первенство и по предложению, и по спросу в сегменте SUV принадлежит ВАЗ «Нива». Средняя стоимость российского кроссовера на Авито составила 223 тыс. рублей. Самый высокий средний ценник был у Bentley Bentayga – 9,4 млн рублей. Однако данная модель продавалась всего в нескольких экземплярах.

5 самых дорогих моделей внедорожников на Авито в 2019

№ Марка Модель Цена в 2019, рублей 1 Bentley Bentayga 9 369 000 2 Tesla Model X 8 990 551 3 BMW X7 7 289 163 4 Audi Q8 6 154 602 5 Jaguar I-Pace 5 990 000

В Иркутске из топ-10 самых популярных моделей, которыми жители города интересовались чаще всего, спрос вырос сильнее всего на Toyota Land Cruiser – почти на 40%. Самое сильное падение спроса в топе рейтинга – на Mitsubishi Pajero (на 21%). Значительнее всего вырос в цене Lexus RX – на 27% за год.

Топ-10 моделей SUV по убыванию абсолютного показателя спроса (количество запрошенных контактов) и динамика средних цен, 2019-2018 гг., Иркутск

Место в рейтинге по спросу Марка Модель Цена в 2019, рублей Изменение Предложение Спрос Цена 1 ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 193 601 -23,2% 30,3% -13,1% 2 Toyota Land Cruiser 2 089 127 14,8% 39,9% 1,7% 3 Toyota RAV4 916 492 4,3% 2,1% -5,0% 4 Toyota Land Cruiser Prado 1 629 261 0,0% -6,2% 4,9% 5 Honda CR-V 807 074 -16,2% -2,1% -13,4% 6 Nissan X-Trail 756 575 27,5% 15,2% 10,4% 7 Mitsubishi Outlander 866 829 19,2% 17,1% 2,8% 8 УАЗ Patriot 469 141 4,0% -4,5% -6,0% 9 Lexus RX 1 302 778 -6,2% -1,6% 27,4% 10 Mitsubishi Pajero 730 430 -4,5% -20,6% -3,7%