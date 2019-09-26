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«Авито Авто»: в Иркутске самый популярный кроссовер – ВАЗ «Нива»

26 сентября 2019

Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок автомобилей сегмента SUV за январь-август 2019 года и выяснили, что в Иркутске звание самого продаваемого кроссовера принадлежит ВАЗ «Нива», который стал доступнее на 13%. В целом популярность внедорожников в городе выросла на 4,8% за год, а их средняя цена увеличилась на 2,3% и составила около 1,1 млн. рублей.

<p>Фото: mtdata.ru</p>

Фото: mtdata.ru

В минувшем году кроссоверы продавали дешевле всего в Волгограде (в среднем за 774 тыс. рублей), а дороже всего – в Москве (почти 1,2 млн рублей). Только в трех городах они стали доступнее по сравнению с 2018 годом: максимальное снижение составило 4% в Барнауле, а минимальное – чуть меньше 2% в Краснодаре. В остальных городах цены, наоборот, выросли: существеннее всего в Тольятти – почти на 14%, а наименее заметно – в Новосибирске (на 0,1%).

В 2019 году, как и в 2018, первенство и по предложению, и по спросу  в сегменте SUV принадлежит ВАЗ «Нива». Средняя стоимость российского кроссовера на Авито составила 223 тыс. рублей. Самый высокий средний ценник был у Bentley Bentayga – 9,4 млн рублей. Однако данная модель продавалась всего в нескольких экземплярах.

5 самых дорогих моделей внедорожников на Авито в 2019

Марка

Модель

Цена в 2019, рублей

1

Bentley

Bentayga

9 369 000

2

Tesla

Model X

8 990 551

3

BMW

X7

7 289 163

4

Audi

Q8

6 154 602

5

Jaguar

I-Pace

5 990 000
 

В Иркутске из топ-10 самых популярных моделей, которыми жители города интересовались чаще всего, спрос вырос сильнее всего на Toyota Land Cruiser – почти на 40%. Самое сильное падение спроса в топе рейтинга – на Mitsubishi Pajero (на 21%). Значительнее всего вырос в цене Lexus RX – на 27% за год.

Топ-10 моделей SUV по убыванию абсолютного показателя спроса (количество запрошенных контактов) и динамика средних цен, 2019-2018 гг., Иркутск

Место в рейтинге по спросу

Марка

Модель

Цена в 2019, рублей

Изменение

Предложение

Спрос

Цена

1

ВАЗ (LADA)

4x4 (Нива)

193 601

-23,2%

30,3%

-13,1%

2

Toyota

Land Cruiser

2 089 127

14,8%

39,9%

1,7%

3

Toyota

RAV4

916 492

4,3%

2,1%

-5,0%

4

Toyota

Land Cruiser Prado

1 629 261

0,0%

-6,2%

4,9%

5

Honda

CR-V

807 074

-16,2%

-2,1%

-13,4%

6

Nissan

X-Trail

756 575

27,5%

15,2%

10,4%

7

Mitsubishi

Outlander

866 829

19,2%

17,1%

2,8%

8

УАЗ

Patriot

469 141

4,0%

-4,5%

-6,0%

9

Lexus

RX

1 302 778

-6,2%

-1,6%

27,4%

10

Mitsubishi

Pajero

730 430

-4,5%

-20,6%

-3,7%

В целом по России в 2019 году средняя цена автомобиля  выросла на 5,4% по сравнению с 2018 годом и составила 688 070 рублей.
Единственная модель, средний ценник на которую упал – Land Cruiser Prado (падение на 1%). На все остальные популярные внедорожники средние цены по России выросли, наиболее сильно на BMW 5 серии (почти на 11%).

Об «Авито Авто»
Авито – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Авито составляет 35 млн человек – около пятой части населения России. 20 млн уникальных пользователей заходят на Авито с мобильных устройств. На сайте размещено больше 51 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют около 450 000 новых объявлений.

/ СИА /
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