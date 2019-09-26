«Авито Авто»: в Иркутске самый популярный кроссовер – ВАЗ «Нива»

Эксперты «Авито Авто» проанализировали рынок автомобилей сегмента SUV за январь-август 2019 года и выяснили, что в Иркутске звание самого продаваемого кроссовера принадлежит ВАЗ «Нива», который стал доступнее на 13%. В целом популярность внедорожников в городе выросла на 4,8% за год, а их средняя цена увеличилась на 2,3% и составила около 1,1 млн. рублей.
В минувшем году кроссоверы продавали дешевле всего в Волгограде (в среднем за 774 тыс. рублей), а дороже всего – в Москве (почти 1,2 млн рублей). Только в трех городах они стали доступнее по сравнению с 2018 годом: максимальное снижение составило 4% в Барнауле, а минимальное – чуть меньше 2% в Краснодаре. В остальных городах цены, наоборот, выросли: существеннее всего в Тольятти – почти на 14%, а наименее заметно – в Новосибирске (на 0,1%).
В 2019 году, как и в 2018, первенство и по предложению, и по спросу в сегменте SUV принадлежит ВАЗ «Нива». Средняя стоимость российского кроссовера на Авито составила 223 тыс. рублей. Самый высокий средний ценник был у Bentley Bentayga – 9,4 млн рублей. Однако данная модель продавалась всего в нескольких экземплярах.
5 самых дорогих моделей внедорожников на Авито в 2019
|
№
|
Марка
|
Модель
|
Цена в 2019, рублей
|
1
|
Bentley
|
Bentayga
|
9 369 000
|
2
|
Tesla
|
Model X
|
8 990 551
|
3
|
BMW
|
X7
|
7 289 163
|
4
|
Audi
|
Q8
|
6 154 602
|
5
|
Jaguar
|
I-Pace
|
5 990 000
В Иркутске из топ-10 самых популярных моделей, которыми жители города интересовались чаще всего, спрос вырос сильнее всего на Toyota Land Cruiser – почти на 40%. Самое сильное падение спроса в топе рейтинга – на Mitsubishi Pajero (на 21%). Значительнее всего вырос в цене Lexus RX – на 27% за год.
Топ-10 моделей SUV по убыванию абсолютного показателя спроса (количество запрошенных контактов) и динамика средних цен, 2019-2018 гг., Иркутск
|
Место в рейтинге по спросу
|
Марка
|
Модель
|
Цена в 2019, рублей
|
Изменение
|
Предложение
|
Спрос
|
Цена
|
1
|
ВАЗ (LADA)
|
4x4 (Нива)
|
193 601
|
-23,2%
|
30,3%
|
-13,1%
|
2
|
Toyota
|
Land Cruiser
|
2 089 127
|
14,8%
|
39,9%
|
1,7%
|
3
|
Toyota
|
RAV4
|
916 492
|
4,3%
|
2,1%
|
-5,0%
|
4
|
Toyota
|
Land Cruiser Prado
|
1 629 261
|
0,0%
|
-6,2%
|
4,9%
|
5
|
Honda
|
CR-V
|
807 074
|
-16,2%
|
-2,1%
|
-13,4%
|
6
|
Nissan
|
X-Trail
|
756 575
|
27,5%
|
15,2%
|
10,4%
|
7
|
Mitsubishi
|
Outlander
|
866 829
|
19,2%
|
17,1%
|
2,8%
|
8
|
УАЗ
|
Patriot
|
469 141
|
4,0%
|
-4,5%
|
-6,0%
|
9
|
Lexus
|
RX
|
1 302 778
|
-6,2%
|
-1,6%
|
27,4%
|
10
|
Mitsubishi
|
Pajero
|
730 430
|
-4,5%
|
-20,6%
|
-3,7%
В целом по России в 2019 году средняя цена автомобиля выросла на 5,4% по сравнению с 2018 годом и составила 688 070 рублей.
Единственная модель, средний ценник на которую упал – Land Cruiser Prado (падение на 1%). На все остальные популярные внедорожники средние цены по России выросли, наиболее сильно на BMW 5 серии (почти на 11%).
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