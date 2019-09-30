Татьяна Полевач, Райффайзенбанк: «Инвестиций стало гораздо больше»

«Качели» на банковском рынке продолжают раскачиваться: ставки то поднимаются, то снова идут вниз. Как это отражается на клиентах? Почему в начале 2019 года так «просела» ипотека? Правда ли, что «кредитного пузыря» нет? И зачем крупные компании отказываются от кредитов в пользу других продуктов? На вопросы SIA.RU отвечает директор Райффайзенбанка в Иркутске Татьяна Полевач.

Ипотечные «качели»: куда дальше?

Татьяна Васильевна, 2019 год на банковском рынке можно поделить на две половины. В начале года ставки росли, потом падали. Что происходит, с чем связаны эти «качели»? И на что рассчитывать бизнесу и потребителям до конца года?

– 6 сентября на очередном заседании Центробанка было принято решение о снижении ставки на 0,25 б.п., до 7% годовых. Это было ожидаемым решением и для нас, и для рынка. В ближайшее время мы не ждем больших изменений, прогнозируем до конца 2019 года ключевую ставку на уровне 7% годовых.

Кстати, мы зачастую предвосхищаем события на рынке. Например, мы предполагали сентябрьское снижение ключевой ставки, поэтому уже 21 августа снизили ставку по ипотеке.

И какие теперь условия?

– Ипотечный кредит по программе с господдержкой обойдется клиенту в 4,99% годовых. По программе приобретения первичного и вторичного жилья ставка 9,29% на кредиты от 7 млн рублей и 9,69% – на кредиты от 3 до 7 млн рублей.

Из всех кредитных продуктов именно ипотека оказалась самой чувствительной к росту ставок. Объемы выдачи существенно просели в 1 квартале 2019 года вслед за повышением ставок. Причина только в росте процента?

– Мы все помним, что в 2014-2015 годах был очередной виток кризиса, за этот период сформировался некий отложенный спрос по ипотеке. Потребность в приобретении нового жилья остается всегда, но в тот период времени люди боялись брать на себя долгосрочные обязательства, а банки очень аккуратно себя вели, потому что в условиях неопределенности всегда предпочитают занимать консервативную позицию при выдаче кредитов. Поэтому тогда кредиты выдавались в совершенно небольшом объеме. Позже, когда ставка снизилась, клиенты пошли за кредитами. Думаю, именно с этим отложенным спросом связан «бум ипотеки» в 2017-2018 годах. Большинство тех, кто хотел взять кредит, сделали это именно тогда.

Татьяна Полевач, директор Райффайзенбанка в Иркутске.

Фото: А. Фёдоров.

Еще одна причина «просадки» ипотеки в 2019 году – ситуация на рынке недвижимости. В Иркутской области не так много площадей под застройку, под новое жилье. Компании, которые занимаются жилищным строительством, прогнозируют, что строить будут еще меньше. По «первичке» предложения стало намного меньше, кроме того, введены законодательные ограничения на использование средств дольщиков – в итоге работать застройщикам стало не всегда рентабельно и интересно.

После летнего снижения ставок по ипотеке удалось ли переломить падающий тренд? Сможет ли рынок вернуться к тем рекордным объемам, которые были выданы в конце 2018 года?

– Я думаю, что да. За первое полугодие кредитный портфель Сибирского филиала Райффайзенбанка вырос на 7%. В третьем квартале мы показываем однозначно лучшую динамику, по сравнению с предыдущим годом. Я думаю, что в 2019 году мы выдадим существенный объем ипотечных кредитов.

Проблемы «Детской ипотеки»

А что не так с «Детской ипотекой»? Почему при столь впечатляющих условиях – 5% годовых – нет серьезных объемов выдач? Проблема в том, что не рожают детей? Или в чем-то еще?

– Я считаю, есть две основные проблемы. Во-первых, малая информированность населения. Люди не знают о том, что можно взять дешевую ипотеку, имея двух и более детей, рожденных после 2018 года. А во-вторых, не знают, что ипотеку можно рефинансировать.

Рефинансировать? Я тоже не знала…

– У нас есть кейс, когда мы недавно рефинансировали ипотеку по программе с господдержкой. Это был достаточно продвинутый папа, который знал об изменениях в законодательстве. В госбанке он взял ипотеку под 12% годовых, а мы ему рефинансировали ее в два раза дешевле.

Татьяна Полевач, директор Райффайзенбанка в Иркутске.

Фото: А. Фёдоров.

Важный момент, который здесь нужно учитывать, – в банках есть ограничения на максимальную сумму рефинансирования ипотеки. Например, для клиента, о котором я рассказываю, мы сделали сложную схему: часть кредита выдали не по госпрограмме,а часть рефинансировали – по госпрограмме. Тем не менее, итоговая ставка получилась намного ниже, и клиент за период действия ипотеки получит экономию 1,5 млн рублей на процентах.

Есть еще одно условие, которое сокращает возможности «Детской ипотеки»: квартира должны быть приобретена у юридического лица, и это должна быть «первичка».

А учитывая то, что нового жилья, как вы уже сказали, строят все меньше и меньше…

– Да, совершенно верно. Приобрести квартиру у юридического лица можно, как правило, когда квартиру продает застройщик. Не многие юридические лица имеют квартиры на балансе.

Проблемы «кредитного пузыря» нет

Продолжающееся пятый год снижение доходов населения сказывается на кредитном рынке?

– Если говорить про нашу статистику, то по потребительским кредитам портфель Райффайзенбанк в Сибири вырос на 13%, по кредитным картам – на 17%, по ипотеке – на 7%. Также в Иркутске у нас одни из самых больших показателей роста объемов выдачи кредитов по кредитным картам – 22%. И предыдущий годы мы тоже динамично росли.

При этом Райффайзенбанк достаточно консервативен в определении платежеспособности клиентов. Нам важно, чтобы кредит был возвратным. Все наши заемщики высококачественные, и ухудшения платежной дисциплины мы не наблюдаем. Показатели качества нашего портфеля (один из самых низких NPL+90 на рынке) это подтверждают. Поскольку мы банк европейский, у нас существует очень жесткий показатель DTI (отношение долга к доходам): какой процент дохода клиента приходится на долговую нагрузку.

В вашем банке это сколько?

– Не более 50%. Мы понимаем, что человек не может отдавать всю зарплату на погашение кредита.

Татьяна Полевач, директор Райффайзенбанка в Иркутске.

Фото: А. Фёдоров.

Проблема «кредитного пузыря», которую в этом году обсуждают с завидной регулярностью, – она все-таки есть? Или мы «дуем на воду»?

– Центробанк очень правильно выстраивает свою политику, и внимание к этому вопросу абсолютно правильное. Но если оценивать закредитованность населения и механику одобрения кредитов в целом, то, по сравнению с 2010-2015 годами, все поменялось кардинально. Сейчас, на мой взгляд, закредитованность населения намного меньше, чем 3–6 лет назад.

При выдаче кредитов банки используют более продвинутые технологии, происходит анализ большего объема информации и данных. Отлично работает Бюро кредитных историй. Любой банк смотрит на наличие судебных исков, на то, как клиент платит коммунальные платежи, есть ли непогашенные штрафы и т.д.

Кроме того, и сами клиенты стали более грамотными и аккуратными, выросла платежная дисциплина и финансовая грамотность. Просрочка в целом по рынку сейчас на минимуме, а у нас вообще рекордно низкая. Она, безусловно, есть, потому что любой кредит – это риск, но она в разы или десятки раз меньше, чем раньше.

Поэтому я бы не говорила, что есть проблема «кредитного пузыря».

Без налички и с кэшбэком

Вы сказали, что объемы по кредитным картам в Райффайзенбанке в Иркутске выросли на 22%. С чем связан такой бурный рост?

– Возможно одна из причин – в росте безналичных расчетов. У вас часто наличные деньги бывают в кошельке?

Почти нет.

– Вот и у меня практически не бывает. Даже на рынок приходишь, фрукты купить – а наличных нет. Конечно, безналичный расчет – это удобно. А когда у тебя кредитная карта с кэшбэком – это еще лучше.

Сегодня клиенты уже понимают, что кредитные карты – это денежные средства на короткий срок. Редко кто входит за пределы льготного периода и долго погашает такой кредит.

То есть чаще пользуются беспроцентным периодом?

– Да, около 60% клиентов укладываются в него. Финансовая грамотность растет. Раньше люди использовали кредитки для каких-то дорогостоящих и крупных покупок, теперь понимают, что для дорогих вещей проще взять кредит, будет более низкая процентная ставка и комфортный срок погашения.

Бизнес: «рыба здесь есть»

Деловая активность малого и среднего бизнеса в Иркутской области, согласно исследованию «Опоры России», по итогам 2 квартала 2019 года – самая низкая среди исследуемых регионов России. Как это сказывается на кредитной активности малого и среднего бизнеса? Каковы объемы кредитования в этом сегменте?

– Я бы не сказала, что активность малого и среднего бизнеса снижается. По каким фактам можно судить? Кредитный портфель по малому бизнесу в Райффайзенбанке в Иркутске не просто самый большой по Сибири. Мы – третьи по стране из 43 городов присутствия банка, после Москвы и Питера.

Так, может, это просто активность Райффайзенбанка в Иркутске?

– Если мы смогли показать такие результаты в Иркутске, обойдя города-миллионники, то это говорит о том, что «рыба здесь есть».

Если говорить по средний и крупный бизнес, то и здесь наш портфель продолжает расти. Причем все большей популярностью у клиентов пользуются не просто кредиты, а их разновидности – документарные операции, аккредитивные формы расчета, т.е. при наличии крупных внешнеэкономических контрактов, клиенту целесообразнее, безопаснее и выгоднее использовать аккредитив, а не кредит. Клиент получает не только финансирование со стороны банка, но и безопасность, удобство конвертации.

Еще 15 лет назад на банковском рынке бизнес знал одну форму финансирования – кредит с лимитом выдачи. Теперь лишь очень небольшая часть клиентов пользуется кредитами. У нас огромное количество документарных операций – аккредитивы, банковские гарантии. Во многих случаях клиенты могут заменить кредиты гарантиями, а это значительно дешевле.

Татьяна Полевач, директор Райффайзенбанка в Иркутске.

Фото: А. Фёдоров.

Государство всерьез озабочено популяризацией предпринимательства. Кроме различных форм консультационной поддержки, есть программы льготного кредитования. У клиентов Райффайзенбанка эта программа востребована? Что, по вашему мнению, мешает ее большему распространению?

– Необходимо более гибко подходить к вопросу включения дополнительных отраслей в перечень. Нужно отдать должное: этот перечень уже был расширен, но дополнительное расширение не помешает.

Было бы хорошо, если бы запустили рефинансирование кредитов, которые были получены на инвестиции. Сейчас однозначного понимания нет. Например, клиент брал кредит на постройку гостиницы в размере 50 млн рублей под 12% годовых. Гостиница работает, кредит погашать еще 5-7 лет, но рефинансировать его сложно.

Прирост корпоративного кредитования довольно скромный в последние годы. Особенно если сравнивать с темпами роста розничного кредитования. С чем это связано? Бизнес не нуждается в заемных деньгах, потому что есть свои? Нет масштабных проектов для инвестиций? Есть другие формы заимствования?

– Бизнес вкладывает в инвестпроекты собственные средства. У крупных корпоративных клиентов в оборотных средствах бывают заложены какие-то суммы на инвестцели.

При этом инвестиций стало гораздо больше, если говорить о крупных клиентах. Они не просто зарабатывают здесь и сейчас свою прибыль, они думают о завтрашнем дне, модернизируют свое производство, делают его более умным, более экономным.

Вас послушаешь – все так хорошо…

– Безусловно, клиенты разные бывают. Тем не менее: уровень просрочки минимальный, спрос на финансовые инструменты (не только кредиты) хороший, компаний, с которыми мы работаем в Иркутске становится все больше.

Вы не ожидаете роста в корпоративном кредитовании в связи с новым циклом снижения ставок?

– Ожидаем. Сейчас только что вернулась с оформления кредитного соглашения на несколько сотен миллионов рублей. Мы смогли предложить клиенту – иркутской компании из среднего бизнеса – очень низкую ставку кредитования в евро. Клиент долгое время не кредитовался, но сейчас понял, что под такую ставку готов взять кредит. Это позитивный сигнал для роста портфеля.

Ставка на розницу

Если подвести итог, в каких секторах вы ждете рост, на что делаете ставку?

– Планируем существенный прирост в рознице. Сейчас она нам дает чуть менее половины дохода, примерно 40%. Этот показатель должен вырасти. Думаю, что в малом и среднем бизнесе мы покажем прирост, но не столь высокий – этот сегмент более сложный, высококонкурентный.

А если сравнивать результаты 2019 года с 2018-м?

– За 6 месяцев 2019 года в Иркутске мы показали прибыль, почти в три раза выше, чем за полугодие 2018 года. Это означает 2019 год будет точно лучше.