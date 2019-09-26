В Приангарье стали меньше ввозить мяса и молока

За первое полугодие текущего года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года в 1,6-2,1 раза увеличился ввоз в Иркутскую область из других регионов страны колбасных изделий, сыров, но на 31-48% уменьшился ввоз молока и мяса.

Крупными поставщиками сметаны (91% общего ввоза), творога (68%), колбасных изделий (39%) были предприятия Красноярского края. Главные поставщики мяса – Московская и Челябинская области (по 19%). Поставки мясных полуфабрикатов осуществлялись, в основном, из Республики Крым и Новосибирской области (соответственно 26% и 24% ввоза). Консервы мясные ввезены, главным образом, из Бурятии и Курганской области.

По информации Иркутскстата, основным поставщиком масла сливочного (56%) была Удмуртия, на её долю приходилось также 25% ввоза сыров. Значительный объем (60%) продуктов сырных поступил из Омской области. Поставки молока осуществлялись из Хакасии и Красноярского края (по 30% общего ввоза), Кемеровской области (26%). Молоко и сливки сгущенные (57%) ввезены из Белгородской области.

Московская область – основной поставщик продуктов кисломолочных (82%).

Продукция, произведенная предприятиями Приангарья, в основном, реализована на собственной территории. Вывоз за пределы региона сливок, масла сливочного, полуфабрикатов мясных, творога, кисломолочной продукции, сметаны, молока, колбасных изделий, мяса и птицы составил от 3 до 20% объема производства.