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Сбербанк сокращает срок рассмотрения заявок по проектному финансированию с 45 до 25 дней

27 сентября 2019

Сбербанк запустил пилот по изменениям в кредитный процесс по сложным кредитным продуктам, предоставляемым клиентам сегмента крупный и средний бизнес.

Изменения в процесс направлены на сокращение срока работы по кредитной заявке и принятия решения о предоставлении финансирования банком. Целевой срок принятия решений по новому процессу составляет 25 рабочих дней вместо текущего нормативного срока в 45 рабочих дней.

Пилот реализуется во всех территориальных банках и распространяется на сделки инвестиционного и контрактного кредитования, сделки на принципах проектного финансирования, включая проекты по жилищному строительству и строительству коммерческой недвижимости.

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Сокращение срока и снижение стоимости кредитного процесса достигается за счет оптимизации его элементов и сроков отдельных этапов, сокращения количества проводимых экспертиз и согласований. Важным условием запуска работы всех служб над кредитной заявкой по новому процессу является предоставление клиентом в банк необходимого пакета документов.

Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:

«Сбербанк, продолжая совершенствовать кредитные процедуры, последовательно работает над их оптимизацией. Мы ставим перед собой амбициозную задачу — построить оптимальный процесс для клиентов, направленный на сокращение сроков рассмотрения заявок по проектному финансированию и на снижение стоимости. За последние годы нам удалось улучшить кредитный процесс, однако потенциал оптимизации не исчерпан».


/ СИА /
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